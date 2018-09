Dès juillet prochain, Dalhousie formera 15 spécialistes supplémentaires, ce qui portera à 65 le nombre de places annuelles à la faculté de médecine.

L’objectif de la province est de déployer ces nouveaux spécialistes à l’extérieur d’Halifax, où certains besoins sont plus criants.

Le ministre néo-écossais de la Santé, Randy Delorey, souhaite que cette bonification du programme permette d’améliorer l’offre en santé dans des communautés qui nécessitent notamment des spécialistes en médecine interne, en soins palliatifs, ainsi qu’en soins psychologiques pour les jeunes.

Ces 15 nouvelles places à la faculté de médecine de Dalhousie se déclinent de la façon suivante :

médecine d’urgence (deux places);

médecine interne en tronc commun (deux places);

médecine interne générale (deux places);

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (deux places);

obstétrique et gynécologie;

neurologie;

soins intensifs;

otorhinolaryngologie;

dermatologie;

médecine palliative;

psychiatrie gériatrique.

Le ministre Delorey estime le coût annuel de ce programme à 1,5 million de dollars. Il indique que cela fait partie d’une promesse du gouvernement libéral de Stephen McNeil pour améliorer les services de santé.

Retenir les nouveaux spécialistes en Nouvelle-Écosse

Tim Holland, président de Doctors Nova Scotia, l’association professionnelle qui représente les médecins de la Nouvelle-Écosse, estime que les patients de partout dans la province en sortent gagnants.

Tim Holland, président de Doctors Nova Scotia. Photo : Radio-Canada/CBC/Craig Paisley

Les résidents sont des médecins de première ligne qui prodiguent de nombreux soins importants. Le Dr Tim Holland

Le Dr Holland indique que des études laissent penser que la plupart de ces médecins résidents resteront en Nouvelle-Écosse une fois leur formation complétée. Où vous êtes formé est souvent indicateur de l’endroit où vous pratiquerez , affirme-t-il.

Le Dr David Anderson, doyen de la faculté de médecine de l'Université Dalhousie, à Halifax. Photo : Radio-Canada

Le Dr David Anderson, doyen de la faculté de médecine de l’Université Dalhousie, croit quant à lui que cette annonce aura un impact positif et durable sur la pénurie de spécialistes.

Pas lié au départ des médecins résidents saoudiens d’Halifax

Le ministre Randy Delorey indique que le programme était en préparation depuis plus d’un an et n’est pas lié à la récente querelle diplomatique entre le Canada et l’Arabie saoudite.

Le gouvernement saoudien avait exigé le retour de ses ressortissants qui étudient la médecine au Canada. À la fin août, Riyad a finalement autorisé les 1053 médecins résidents saoudiens se trouvant au Canada à compléter leur formation. Une soixantaine d’entre eux étaient résidents à Dalhousie.