Un texte de Louis Blouin, correspondant parlementaire au caucus libéral à Saskatoon.

Selon nos informations, c’est sur le Québec que le PLC misera à la prochaine élection pour réaliser des gains. Les libéraux y voient un potentiel de croissance, alors que le NPD est en baisse dans les sondages et que le leadership de son chef Jagmeet Singh est critiqué.

Comme en 2015, ils auront les yeux sur les électeurs de gauche.

Les députés libéraux savent que l’arrivée de la nouvelle formation de Maxime Bernier pourrait aussi brouiller les cartes pour les conservateurs dans des circonscriptions clés du Québec.

Derrière des portes closes mercredi, les stratèges du PLC ont également évoqué des gains possibles dans le Sud-Ouest de l’Ontario, région qui compte aussi une présence néo-démocrate.

Dans l’ouest du pays, l’équipe Trudeau veut concentrer ses efforts dans les régions urbaines. Elle tentera aussi de solidifier sa présence en Colombie-Britannique, malgré la controverse entourant l’expansion du pipeline Trans Mountain. Hors du noyau d’opposition au projet à Burnaby, les libéraux croient en leurs chances de progresser.

La rencontre du cabinet à Nanaimo en Colombie-Britannique cet été et le caucus à Saskatoon ne sont pas étrangers aux visées de la formation politique. La Saskatchewan, par exemple, ne compte qu’un seul député libéral, le vétéran Ralph Goodale.

Attendez-vous à beaucoup entendre le nom « Harper » dans les attaques visant Andrew Scheer au cours des prochains mois. En caucus, les troupes libérales se sont entendues pour continuer d’associer le nom de l’ancien premier ministre aux politiques de son successeur.

La formule « Harper avec un sourire », qui circule déjà depuis l’élection du nouveau chef n’est donc pas prête de disparaître. Jeudi les députés n’ont pas tardé à exploiter de nouveau la comparaison.