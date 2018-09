L'objectif de l'événement est de contribuer à l'effort de revitalisation du secteur. Les festivités se tiendront principalement dans le parc éphémère situé sur la rue Wellington Sud.

C'est un quartier qui est parfois mal perçu ou qui a mauvaise presse. Il s'agit, pour nous, d'un espace qui est très vivant, rempli de gens de coeur, qui est un lieu identitaire et d'appartenance pour plusieurs personnes. On s'est réuni pour trouver une façon pour redorer l'image de la Wellington Sud , explique l'une des organisatrices, Audrey Guy.

Trois thématiques seront abordées au cours des trois jours : « Habiter la Well », « Partager la Well » et « Fêter la Well ». Entre autres activités, on dévoilera nouvelle façade de l'Hôtel Wellington appelée « Hôtel de la poésie » jeudi, on présentera un spectacle de marionnettes de la troupe Les Espiègleries vendredi et samedi, une séance de yoga et des tournois de rue (deck-hockey, pétanque, soccer, etc.) seront présentés.

La rue sera d'ailleurs piétonne samedi entre 8 h et 23 h.

Toute la programmation est disponible sur la page Facebook de l'événement.