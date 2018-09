L’homme de Sainte-Anne-des-Plaines, propriétaire d’une entreprise d’aviation de la couronne nord, a été reconnu coupable de trois chefs de méfaits contre des équipements d'Hydro-Québec qui avaient plongé une partie du sud du Québec dans le noir en plein hiver, il y a quatre ans.

La Couronne a réclamé son incarcération immédiate et une peine de 10 ans de détention à la suite du prononcé du jugement, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Selon la poursuite, Normand Dubé a provoqué une panne d’électricité majeure, le 4 décembre 2014, en endommageant volontairement des lignes de haute tension d’Hydro-Québec dans les Laurentides. La panne engendrée par ses actions avait plongé 180 000 foyers dans le noir et les équipes d’Hydro-Québec avaient dû travailler pendant deux jours afin de réparer la panne.

Les dommages causés par Dubé avaient privé Hydro-Québec de l’usage de six lignes de 735 kilovolts en provenance de la Baie-James.

La panne avait touché principalement la région de Montréal, mais aussi les Laurentides, la Montérégie, le Centre-du-Québec et l'Outaouais.

Cette panne subite avait également eu des répercussions importantes jusqu’aux États-Unis et en Ontario.

30 millions de dollars de dommages réclamés

Hydro-Québec poursuit pour sa part Normand Dubé au civil pour la somme de 30 millions de dollars relativement à cette affaire et aux pertes engendrées par son geste.

L'affaire est liée à un long conflit entre Normand Dubé et Hydro-Québec au sujet d’une servitude détenue par la société d'État sur ses terres.

À son arrivée au palais de justice, Normand Dubé se disait sûr d'être innocenté par le juge.

Affirmant ne pas disposer des moyens et des connaissances pour avoir provoqué une panne d'une telle ampleur, l'accusé avait déclaré : « C'est une affaire qui est impossible à faire », avant d'ajouter : « Comment vous voulez accuser quelqu'un d'une affaire impossible? »

Sécurité nationale

Normand Dubé, qui s'enorgueillissait d'avoir transporté de nombreuses vedettes à bord de ses appareils, d'où son surnom de « pilote des stars », avait reconnu en juillet dernier avoir bel et bien survolé des lignes de haute tension le 4 décembre 2014, mais il avait toujours nié avoir commis quelque sabotage que ce soit.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de révéler comment l’accusé avait procédé pour provoquer ces pannes, pour des raisons de « sécurité nationale ».

Son jugement a par ailleurs été prononcé à huis clos, ce qui nous empêche également de rapporter les propos et explications du juge Paul Chevalier, qui entendait la cause.

Il ne s'agit par ailleurs pas des seuls gestes criminels reprochés au pilote, qui fait face à une vingtaine d’autres accusations, notamment d’incendie criminel, de menaces de mort ou de blessures et de harcèlement criminel dans d’autres dossiers impliquant cette fois des fonctionnaires et avocats des villes de Sainte-Anne-des-Plaines et de Terrebonne.

Six autres personnes avaient aussi été arrêtées et accusées, aux côtés de Normand Dubé, dans le cadre de cette enquête amorcée en 2014.

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau