Un texte de Sophie Désautels

Des milliers de Néo-Brusnwickois sont sur en attente d'une chirurgie, des milliers d'autres n'ont pas de médecin de famille.

Actuellement, le nombre de postes permanents vacants, tous postes confondus (infirmières, médecins gestionnaires, cadres) est de 206, uniquement dans le Réseau de santé Vitalité. Cela représente près de 100 postes d'infirmières, 26 postes de médecins de famille et 20 postes de spécialistes.

Du côté du Réseau de santé Horizon, on a près de 10 postes vacants d'omnipraticiens et 14 de spécialistes.

Le recrutement du personnel infirmier demeure une préoccupation constante au Réseau de santé Horizon. On y prévoit devoir recruter 320 infirmières et infirmiers par année, au cours des cinq prochaines années, pour pouvoir conserver le niveau de service actuel.

Les libéraux promettent d'ajouter 90 postes de médecins et spécialistes au système de santé et le même nombre de postes d'infirmières praticiennes. Les progressistes-conservateurs en promettent la moitié moins. Comment va-t-on réussir à pourvoir tous ces postes?

Serge Melanson, urgentologue à l'hôpital de Moncton et président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, affirme que le recrutement de nouveaux professionnels de la santé est nécessaire pour améliorer l'accès aux soins de santé et réduire les listes d'attente. Cependant il ne suffit, pas selon lui, d'accorder des fonds pour les salaires des nouveaux médecins et infirmières. Il faut une stratégie et du financement pour recruter activement ces professionnels, dit-il.

Il faut les rencontrer face à face et les convaincre que c'est une belle province pour y travailler et y habiter. Pour les spécialistes, il faut être plus flexibles et les laisser s'installer là où ils veulent pratiquer.

Serge Melanson, président de la société médicale du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada/Sophie Desautels

Le recrutement de professionnels de la santé est un dossier prioritaire du Réseau de santé Vitalité, explique le président-directeur général Gilles Lanteigne, mais le défi est colossal. Pour les prochaines années, c'est un dossier sur lequel on va plancher beaucoup. On va continuer à aller dans les foires, on fait des vidéos de recrutement, on a nos agents recruteurs.

Le président du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Il n'y a pas que la population qui vieillit; les professionnels de la santé aussi et ils sont nombreux à prendre leur retraite. L'ajout de nouveaux postes à pourvoir viendra encore compliquer la tâche. Actuellement,on a à peu près presque cent postes vacants d'infirmières, affirme Gilles Lanteigne. L'année dernière a été difficile en termes de départs; on en a perdu 70, mais on en a quand même recruté 115. On a un bilan positif, sauf que les besoins augmentent.

Infirmières





Infirmières

● Nombre d’infirmières embauchées en 2018 : 114



● Nombre de départs d’infirmières en 2018 : 69



● Nombre de postes d’infirmières vacants actuels : 99



● Nombre de postes vacants permanents actuels, tous postes confondus (infirmières, gestionnaires, cadres, etc.) : 206



Et le défi du recrutement est encore plus grand dans les zones rurales.