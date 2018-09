Avec les informations de Thomas Deshaies

Mercredi, 90 résidences de ce secteur auraient été inondées selon un citoyen.



Les dommages dans certaines résidences seraient évalués à plus de 40 000 dollars.



Le problème dure depuis plusieurs années, selon Carl Lacharité, porte-parole du groupe de citoyens.



Il demandera ce soir un échéancier et des réponses fermes de la part des élus.

On a toujours un apport d'eau plus grand vers notre quartier, car nous on est le point le plus bas de la ville. Donc, par gravité, il y a une bonne partie de l'eau qui se ramasse dans notre secteur. Carl Lacharité

« Si la Ville était réglementaire et que les pluviaux, les égouts qui gèrent les eaux de surface et les égouts sanitaires étaient séparés, on n’aurait probablement pas ce problème-là, ajoute-t-il. Mais ce n'est pas le cas dans notre quartier. »



La semaine dernière, des citoyens du quartier Bourlamaque à Val-d'Or se sont également déplacés à la séance du conseil municipal pour réclamer des changements aux infrastructures d'égout de la Ville.