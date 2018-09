Sonia Éthier, Daniel Boyer et Jacques Létourneau se refusent à recommander à leurs membres de voter pour un parti plutôt qu'un autre, préférant laisser ces derniers faire leur réflexion, et leur choix.

Cela étant dit, les chefs de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) s'entendent pour signifier au futur gouvernement de la province « que tout le monde doit avoir accès aux mêmes services et à la même qualité de services ».

J’en appelle aux partis politiques aujourd’hui : le privé ne peut pas remplacer les services publics et ce n'est pas la volonté de la population. Quand l’État se déresponsabilise [...], il pousse les citoyens vers le privé et les prive de services. Sonia Éthier, présidente de la CSQ

De dire Daniel Boyer de la FTQ, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a infligé à la population des compressions budgétaires « qui ont fait très mal aux services publics ».

« Si on avait pris le dernier budget du gouvernement libéral seul, sans les trois premiers [présentés] en politique d’austérité, ça aurait été bien parce qu’on avait des augmentations au-delà des coûts de système », dit M. Boyer. Mais les trois années d'austérité qui avaient précédé ce budget font en sorte « qu'on a du temps à rattraper », dit-il.

Jacques Létourneau de la CSN se dit excédé d'entendre les gouvernements plaider que les compressions sont faites pour assurer l'avenir des « générations futures ». « Il y a des enfants dans les écoles actuellement qui n’ont pas de services et des familles qui n’ont pas de services et qui ont de la misère à joindre les deux bouts », rétorque-t-il.

Redonner ce qui a été enlevé, et plus encore

En conférence de presse à Montréal, les leaders syndicaux ont soulevé des enjeux touchant à la santé, à l'éducation et aux mesures qui doivent être mises en place pour combler la pénurie de main d'oeuvre au Québec.

Les présidents des trois grandes centrales demandent au gouvernement à venir d'injecter, non seulement l'équivalent de ce qui a été coupé ces dernières années dans les services publics, mais d'aller au-delà.

Le prochain gouvernement va disposer de marges financières suffisamment importantes pour être capable de remplir [ses] obligations. Jacques Létourneau, président de la CSN

Sonia Éthier a mentionné « la crise des infirmières », qui avait fait la manchette au début de l’année.

Surcharge de travail, heures supplémentaires obligatoires, manque de personnel : les infirmières avaient alors multiplié les moyens de pression pour se faire entendre.

« Quand on entre au travail et qu’on ne sait pas quand on va en sortir, c’est quand même inquiétant, » dit Sonia Éthier, qui affirme qu'il faudrait embaucher 4600 infirmières de plus au Québec. Or, le gouvernement ne prévoit en ajouter qu'environ 2000 dans le réseau, déplore-t-elle.

Augmenter le salaire minimum

Les centrales syndicales réclament également que le salaire minimum au Québec, actuellement fixé à 12 $ de l'heure, soit haussé à 15 $ de l'heure. Jacques Létourneau affirme que le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, avait manifesté son intention de « créer des ''jobs'' à 25 $ de l’heure ». « On a dit parfait, affirme le président de la CSN. Mais avant de créer des jobs à 25 $, on pourrait au moins permettre à près d’un million de travailleurs qui gagnent moins de 15 $ [de l'heure] et qui vivent à peine sous le seuil de pauvreté d’avoir un salaire décent. »

M. Létourneau soutient s'être rendu dans des Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) en Outaouais et y avoir constaté à quel point les besoins en main-d'oeuvre, notamment, y étaient criants.

En juillet dernier, le Conseil pour la protection des malades (CPM) avait décrié les conditions de vie dégradantes des personnes âgées et malades vivant en centres d'hébergement au Québec, et avait demandé à la Cour supérieure d'accueillir une demande en action collective contre l'ensemble des CHSLD de la province.

Le premier ministre Philippe Couillard avait ensuite affirmé que des améliorations pouvaient certes encore être apportées au réseau, mais que les soins dans la majorité des CHSLD étaient « de grande qualité ».

« Il y a 6 milliards [de dollars] d’investis en santé depuis 2014 », avait dit M. Couillard.