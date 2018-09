Le nouvel édifice de six étages que construira le Groupe Mach a été conçu par la firme Simard Architecture.

Il accueillera les employés de Luxury Retreats, un site Internet de location de maisons de luxe fondé à Montréal en 1999 et racheté par Airbnb il y a un an et demi.

Le nouveau siège social de Luxury Retreats, situé en bordure du canal Lachine, permettra d'agrandir l'équipe actuellement constituée de 350 employés.

Le site comportera des sentiers pédestres, un parcours interprétatif relatant l'histoire industrielle du secteur, des aires de repos et beaucoup de verdure, a indiqué le Groupe Mach.

« Ce projet rallie deux époques : le passé, de par la mise en valeur des canaux et en faisant ressortir les vestiges qui s'y cachent; le futur, par ses méthodes de construction, son efficacité énergétique, ses aménagements conçus pour le bien-être de ses travailleurs et par des actions visant la réduction à la dépendance à l'utilisation de l'automobile », a souligné le président du Groupe Mach, Vincent Chiara.

Le nouvel immeuble pourra accueillir les employés de Luxury Retreats à partir de l'automne 2019.