D'après une entrevue de David Chabot, à l'émission Des matins en or



Le rassemblement est initié par le Regroupement des associations régionales de chasse et pêche, entre autres, est prévu à la Place de la citoyenneté et de la coopération.

Ces propriétaires réclament des modifications à la réglementation concernant les baux d'abris sommaires, souvent appelés camps de chasse.



La région compte actuellement plus de 7 000 abris sommaires, ce qui représente 64 % du total provincial.



Le directeur de l'Association chasse et pêche de Rouyn-Noranda, Pierre Auger, était à l'émission Des matins en or.



« C’est l’aboutissement de plusieurs démarches qui ont été faites depuis le début de l’année par le regroupement des Associations de chasse et pêche, d’archers, ou de tir de la région », soutient M. Auger.

On s’est tous regroupés ensemble parce qu’on a un objectif commun : nos membres trouvent que la règlementation est désuète Pierre Auger

« C’est pour démontrer la quantité de gens impactés par ce dossier, c’est aussi simple que ça. On veut que les décideurs, les gens qui vont travailler sur ce dossier soient conscients qu’il y a quand même une économie d’échelle en arrière de ça », ajoute Pierre Auger.