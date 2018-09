Plusieurs infirmières et préposés aux bénéficiaires ont vécu très péniblement cet été le déménagement des lits déjà existant dans la nouvelle aile inaugurée au printemps dernier en raison du manque de personnel. Puisqu'il y a pénurie de main-d'œuvre, ils craignent l'ajout des 34 nouveaux lits prévus par la direction dans le cadre de cet agrandissement.

Pour l'instant, 70 des 86 lits déjà existants pour les séjours de courte durée ont été transférés de l'ancien bâtiment vers la nouvelle aile. Les 16 derniers lits doivent être déménagés sous peu.

Ça été difficile la transition. En période estivale, c'est toujours plus difficile l'adaptation. Le manque de personnel, le manque de préposés aux bénéficiaires fait que les employées doivent se courir encore plus. Nathalie Perron, présidente du syndicat des professionnelles en soins FIQ

La direction admet que le contexte est inquiétant et tente de se faire rassurante. On indique qu'on ne fera pas l'ouverture des nouveaux lits coûte que coûte, assurant que les nouveaux lits s'ouvriront progressivement en fonction du personnel disponible.