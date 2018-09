Le porte-parole de la police de Toronto, Mark Pugash, a affirmé mercredi que les données recueillies pendant cette période sont en cours d’analyse et qu’il ne peut pas encore commenter l’impact qu’a pu avoir l’ajout des 200 policiers.

Il est impossible de dire combien de fusillades cette présence policière accrue a permis d'éviter, mais selon les statistiques disponibles sur le site internet de la police de Toronto, il y a quand même eu 64 fusillades entre le 20 juillet et le 9 septembre dans la Ville Reine.

À titre indicatif, la police en a dénombré 65 au cours des huit semaines précédentes, soit entre le 25 mai et le 19 juillet.

Sur les 64 fusillades survenues pendant les huit semaines de l'initiative, 11 ont été fatales contre 13 au cours des huit semaines précédentes.

En tout, 38 personnes ont été tuées par balles jusqu’à présent cette année à Toronto. Ce nombre était de 27 pour toute l'année 2017.

La présence policière avait été renforcée dans les rues de Toronto fin juillet en réponse à une hausse de la violence par les armes à feu dans la Ville Reine.

Lors de l’annonce de la mise en place de cette stratégie dont le coût était estimé à 3 millions de dollars, le chef de police, Mark Saunders, avait aussi précisé qu’il n’y aurait pas de nouvelles embauches, mais qu’il y aurait des heures supplémentaires obligatoires pour les agents en poste.

Déploiement pour contrer les fusillades à Toronto Photo : Radio-Canada/Vincent Wallon / Icônes : Freepik de www.flaticon.com

Le président de la Toronto Police Association (Association des policiers de Toronto), Mike McCormack, dit que de nombreux agents ont été en « surmenage » et que le nombre de congés maladie a augmenté depuis le mois de juillet.

Nous l'avons fait, mais je ne pourrais pas dire que ce soit un succès. Mike McCormack, président de la Toronto Police Association

Mike McCormack, président de la Toronto Police Association (archives) Photo : ICI Radio-Canada/Lyne-Françoise Pelletier

L’Association demande que des agents supplémentaires soient embauchés, ce qui serait, selon son président, une manière plus durable de réduire le nombre de fusillades.

Selon Louis March, fondateur du groupe de lutte contre la violence Zero Gun Violence, la stratégie présentait des lacunes dès le début et n’a pas permis d'améliorer la sécurité dans les quartiers.

C’était une réponse cosmétique, rapide pour satisfaire le public à ce moment précis. Louis March, membre de Zero Gun Violence

Louis March, le fondateur du Zero Gun Violence Movement (archives) Photo : Radio-Canada/CBC News

Louis March ajoute que toute stratégie sérieuse pour endiguer la violence par les armes à feu doit inclure un engagement avec les membres des communautés où les fusillades surviennent.

L’ajout de 200 policiers n'a toutefois pas été la seule mesure prise par la Ville de Toronto.

Le chef de police Mark Saunders à l'annonce du plan de réduction de la violence armée en compagnie du maire John Tory. Photo : Radio-Canada

En juillet, le maire John Tory a également annoncé un financement de 12 millions de dollars pour des programmes de prévention existants qui visent à empêcher les jeunes de tomber dans la délinquance.

La Ville a aussi fait une demande de 30 millions de dollars au gouvernement fédéral pour la prévention de la criminalité.

« Le maire Tory reste déterminé à faire tout ce qui est possible pour endiguer la violence par les armes à feu à Toronto parce qu’il sait qu’il n’y a pas qu’une seule solution, dit le porte-parole du maire, Don Peat, dans une déclaration écrite. C’est pour ça que nous investissons dans la police de quartier et dans l’engagement communautaire en plus d’embaucher plus de policiers. »