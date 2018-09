Avec les informations de Tanya Neveu



Les participants ont pu se prononcer, entre autres, sur le slogan du Témiscamingue et sur des objets promotionnels à développer pour attirer les gens sur le territoire.



L'événement affichait complet après à peine deux jours de promotion. Plusieurs tenaient à faire partie de cette consultation.

Enfin, les gens se mobilisent pour se doter de stratégies et surtout d'actions pour attirer les gens ici. C'est une région nouvelle, c'est une région pleine de potentiel. Une participante

« Je participe parce que c'est une prise de conscience de qu'est-ce qu'on fait pour se démarquer au Témiscamingue », ajoute une autre participante à la consultation.

Trouver la meilleure image



C'est la firme BESIDE qui est en charge de créer l'image qui se collera le mieux au Témiscamingue.



La cofondatrice et directrice de création, Éliane Cadieux, estime qu'il reste encore du travail à faire.



« On comptabilise et après on fait un travail avec les commentaires et les suggestions [des participants]. Ensuite, on rentre dans la stratégie de promotion, donc comment on va faire circuler ces messages-là », soutient Mme Cadieux.



Des dizaines de personnes ont été consultées au cours des derniers mois sur leur vision du Témiscamingue, sur ce qu'elles aimeraient mettre en lumière pour attirer de nouveaux arrivants.



Il était essentiel, selon la chargée de projet en démographie pour la MRC de Témiscamingue, Catherine Drolet Marchand, que la population soit consultée dans ce processus.



Elle estime que l'image sera représentative des gens de la place.



« C'est comme ça qu'on permet aux gens de s'approprier une image de marque, un logo ou des slogans », soutient Mme Drolet Marchand.

Sans leur pouls et leur présence dans les autres consultations, on ne serait pas arrivé à ce résultat-là. Catherine Drolet Marchand

120 000 dollars seront investis pour créer le visuel, le positionnement géographique, la stratégie de promotion et le site web.



Les résultats de la consultation seront connus le 1er février 2019, lors du dévoilement officiel de l'image que portera désormais le Témiscamingue.