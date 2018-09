Un texte de Julie Tremblay

Le thème de la santé a donné lieu à des échanges très vifs entre Vincent Couture, du Parti québécois, Jean D'Amour, du Parti libéral, Goulimine Sylvie Cadôret, de Québec solidaire, ainsi que Denis Tardif, de la Coalition avenir Québec.

Sans surprise, le député sortant, Jean D’Amour, a été la cible des tirs des candidats des autres partis, qui blâment le Parti libéral pour l’état actuel du système de santé.

Au total pour le Bas-Saint-Laurent en 2015-2016, ce sont 20 millions, auxquels l'année suivante, se sont ajoutés 3 millions de coupures. [...] On en vit les conséquences aujourd'hui, M. D'Amour. Vincent Couture, candidat du Parti québécois

Son collègue de la CAQ, Denis Tardif, a renchéri en ajoutant que 85 % des gens se disent insatisfaits du système de santé et qu'il est primordial d'investir dans les soins, mais aussi en prévention.

Jean D’Amour s'est cependant défendu en disant que le temps d’attente dans les urgences a été réduit de façon significative par son gouvernement, que 2000 ressources en aide à domicile avaient été ajoutées par le PLQ – pas assez, selon Vincent Couture – et qu’il s’engageait entre autres à régler le problème des horaires de faction des ambulanciers, ce qu'ont fait également les trois autres candidats.

Goulimine Sylvie Cadôret, pour sa part, a plaidé pour davantage de services de proximité et une revalorisation de la profession d'infirmière.

On parle de soins de santé aux citoyens dans le respect de la dignité des êtres humains, mais il faut que la dignité soit aussi du côté du personnel infirmier. Goulimine Sylvie Cadôret, candidate de Québec solidaire

Appelés à se prononcer au sujet de la pénurie de main-d'œuvre, les candidats ont tous mentionné l'immigration comme faisant partie des solutions au problème.

Le candidat caquiste, Denis Tardif, a cependant affirmé que les immigrants étaient souvent inondés de paperasse et que, dans un premier temps, il fallait inciter les travailleurs de la région à y rester.

Vincent Couture a réitéré la promesse du Parti québécois afin qu'un immigrant sur quatre s'installe en région et a affirmé que pour que les jeunes viennent en région, ça ne prend pas juste une job, ça prend un milieu de vie.

Jean D'Amour a ajouté que contrairement à la CAQ, son parti n'imposerait pas de test de valeurs aux immigrants.