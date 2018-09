Le politologue Mario Levesque, de l’Université Mount Allison, n’en est pas si sûr.

« M. Higgs voulait aller à l’offensive et il a sorti ça pour tenter de prendre M. Gallant [par surprise] », a-t-il dit en entrevue à l'émission Le Réveil Nouveau-Brunswick de Radio-Canada Acadie.

Blaine Higgs avait subi la veille une attaque en règle des libéraux qui l’accusaient d’avoir un « plan secret » de compressions profondes lorsqu’il était ministre des Finances, à la fin du mandat de l’ancien gouvernement de David Alward.

Selon les libéraux, il aurait voulu supprimer plus de 500 postes d’enseignants et fermer plusieurs écoles. Mais ce plan n’avait pas été adopté par son gouvernement en 2013 parce que l’échéance électorale était trop proche.

« C’est une bonne stratégie (des libéraux de s’en prendre ainsi à M.Higgs ) et on peut voir que ç’a [dérangé] M. Higgs beaucoup et on l’a vu hier soir », analyse Mario Levesque.

Mario Lévèsque, politologue à l'Unviversité Mount Allison Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Démenti des libéraux

Brian Gallant a paru initialement surpris du geste de son vis-à-vis. Il a toutefois publié plus tard en soirée une déclaration où il dément formellement avoir offert le poste de ministre des Finances à Blaine Higgs. Il reconnaît l’avoir rencontré après les élections de 2014 pour « voir s’il était vrai que c’était la faute du premier ministre Alward (les coupes du gouvernement Alward) et que Blaine Higgs avait de bonnes idées pour améliorer les finances de la province ».

Il en a conclu que M. Higgs était « l'architecte des coupures de son gouvernement dans l'éducation, les soins de santé et l'infrastructure » et qu’il ne pouvait, en conséquence, faire partie de son gouvernement.

Le premier débat des chefs de la campagne réunissait les cinq chefs de partis à Riverview. Photo : Radio-Canada

Une approche « rigide »

De façon générale, le politologue Mario Levesque estime que le chef progressiste-conservateur a paru rigide, mercredi, lors du débat des chefs.

« Je ne pense pas que c’est l’image que M. Higgs voulait donner hier soir, mais c’est celle qu’il a donnée. [...] Il ne veut pas comprendre les autres, il ne veut pas collaborer avec les autres, il ne veut pas s’engager dans des conversations avec d’autres. Je ne pense pas que ça donne une bonne image de lui. »

La chef néo-démocrate Jennifer McKenzie, en revanche a paru posée et bien préparée. Dans un débat parfois cacophonique, elle a fait étalage, selon Mario Levesque, d’une bonne compréhension des problèmes auxquels est confronté le Nouveau-Brunswick.

La chef néo-démocrate, Jennifer McKenzie, a paru posée lors du débat de mercredi soir. Photo : Radio-Canada

Le chef des verts, David Coon, n’a pas réussi à s’imposer, dit-il, tandis que le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, aura seulement réussi à marquer des points chez les électeurs déjà opposés au bilinguisme.

« Je ne pense pas qu’Austin a gagné des votes hier soir. Il continuait à harceler toujours les gens qui parlaient en arrière, particulièrement Mme McKenzie. »

Les prochains jours de campagne permettront de déterminer si ce débat a influencé les électeurs.

Il a été peu question d’enjeux qui touchent spécifiquement les francophones lors de ce débat organisé par CBC. Ils prendront sans doute plus de place lors du deuxième débat, présenté en français avec la traduction simultanée des paroles des chefs unilingues anglophones, vendredi, sur les ondes de la télévision Rogers.