Le spectacle inaugural présenté à guichet fermé était en quelque sorte un test pour le nouveau complexe.

Des critiques à l’entrée

Les portes ouvraient à 18 h. À ce moment, les gens formaient déjà une longue queue à l’extérieur.

La queue aurait pu être mieux organisée, selon Marcia Richard, une spectatrice. Elle dit qu’il y avait six portes pour sortir, mais une seule pour entrer. Elle affirme que c’était insensé.

Cindy Brown, une autre spectatrice, estime qu’il y avait de la confusion chez les gens qui faisaient la queue. Ce n’était pas organisé , déplore-t-elle.

De nombreuses personnes attendaient encore à l'extérieur du Centre Avenir lorsque le spectacle a commenté. Photo : CBC/Kate Letterick

Des gens faisaient encore la queue à l’extérieur lorsque le spectacle a commencé avec la chanteuse canadienne Lindsay Ell. Quelques chansons plus tard, pratiquement tout le monde était entré.

La vedette australienne Keith Urban était sur scène à compter de 20 h 50, au grand plaisir de la foule. Un aréna tout neuf. Je suis heureux d’être ici , a-t-il lancé, en anglais.

Des gens ravis à la sortie

Un flot de près de 9000 spectateurs s'est déversé dans la rue à la fin du spectacle. Les spectateurs Krista Cormier et Patrick Jones n'avaient que de bons mots pour le nouveau complexe.

J’ai trouvé que le concert était très bien. Le nouveau centre est fantastique. Krista Cormier, spectatrice

On est venu ici en taxi et on s’en va avec le taxi. Quant à moi, c’est vraiment la meilleure chose qui peut arriver ici pour les gens qui veulent boire un peu , ajoute Patrick Jones.

De nombreuses personnes sont parties à pied, d'autres ont pris l'autobus ou un taxi. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Les spectateurs Kathleen Léger et Kevin Daigle, qui se déplacent en fauteuil roulant, ont aussi aimé leur expérience. Mme Léger qualifie de merveilleuse l’accessibilité au complexe. Elle ajoute qu’ils ont facilement pris leur place et qu’ils ont eu une vue excellente sur la scène.

Le groupe Chicago sera le prochain à se produire au Centre Avenir, samedi. Les Wildcats de Moncton, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, y disputeront leur premier match le 28 septembre.

Avec des renseignements d'Alix Villeneuve et de Kate Letterick