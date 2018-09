L'homme de 67 ans, qui a été transporté à l'hôpital dans un état critique, circulait à vélo vers 5 h 40 jeudi matin lorsqu'il a été happé par une camionnette à l’intersection des rues Crémazie et Lajeunesse.

Selon des informations préliminaires, l’homme aurait été grièvement blessé lors de la collision. On craint pour sa vie.

Ce tragique accident vient grossir les statistiques déjà préoccupantes sur la sécurité des piétons et des cyclistes à Montréal.

Les accidents se multiplient

Depuis le début de l’année, on recense 19 collisions mortelles à Montréal dont 14 impliquaient des piétons. Les 5 autres collisions impliquaient des cyclistes et des motocyclistes.

Consciente du problème, la mairesse Valérie Plante a annoncé lundi que des consultations publiques seront tenues le 24 septembre prochain pour améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons à Montréal.

La mairie en appelle aux citoyens

La mairesse Plante en appelle à la créativité de ses concitoyens et des autorités compétentes pour la mise sur pied de solutions efficaces et innovantes afin de réduire le nombre d’accidents impliquant des piétons et des cyclistes.

La question du partage de la route est plus que jamais d’actualité. Plusieurs piétons ont été happés par des véhicules au cours des derniers jours à Montréal, dont trois personnes frappées par des automobiles en moins de 12 heures le week-end dernier, en plus d'une femme gravement blessée par une bétonnière lundi, à l’intersection du boulevard O’Brien et de la rue de Salaberry.

Depuis le 18 mai, de nombreuses modifications au Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur au Québec; elles visent notamment à améliorer le bilan routier et le partage de la route. Mais il semble que le comportement des usagers de la route, lui, tarde à changer.