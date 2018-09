Le mois dernier, la Cour du Québec a conclu que la MRC n'avait pas de motifs suffisants pour suspendre, puis destituer M. Tanguay. Le tribunal avait également blanchi ce dernier des allégations qui pesaient contre lui.

Selon le jugement, les autorités municipales reprochaient notamment au haut gradé d'avoir fait subir du harcèlement sexuel et psychologique à du personnel civil et policier et d'avoir utilisé un langage et des gestes non appropriés envers les employés de la MRC .

La Division administrative et d'appel de la Cour du Québec a finalement conclu que la preuve avancée ne supportait pas ces reproches. Les juges avaient ajouté que la MRC a pris une décision rapide sur la base d'allégations non justifiées et sans attendre les conclusions d'une enquête de la Sûreté du Québec sur le dossier.

Or, les maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais rejettent unanimement cette décision et demandent à la Cour supérieure d'en réviser la légalité . Entre-temps, ils demandent également une ordonnance pour suspendre le jugement.

Plusieurs faits ont mené à la destitution du directeur adjoint. À notre avis, ces éléments n'ont pas été pris en cause par la Cour du Québec , a fait savoir la préfète de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Caryl Green, par voie de communiqué mercredi.

La MRC a indiqué qu'elle ne fera aucun autre commentaire puisque le dossier est devant les tribunaux.