Dans plusieurs villes américaines, comme à Wilmington, en Caroline du Nord, les rues sont presque désertes, les bâtiments ont été placardés, les supermarchés vidés et les pompes à essence sont à sec.

Depuis lundi, 1,7 million de résidents en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et en Virginie ont été sommés d'évacuer. Ces trois États de la côte atlantique sont les plus menacés par l'ouragan, dont les premières bourrasques équivalentes à celles d'une tempête tropicale, c'est-à-dire supérieures à 63 km/h, sont attendues jeudi. Le phénomène s'aggravera vendredi et samedi.

Le littoral de la Caroline du Nord s'est vidé de ses habitants à l'approche de l'ouragan Florence. Photo : Getty Images/AFP/Logan Cyrus

Selon le Centre national des ouragans (NHC), le cœur de l'ouragan continuera de se diriger vers la Caroline du Nord et du Sud jeudi, puis passera près ou frappera le sud de la Caroline du Nord et l'est de la Caroline du Sud dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mercredi soir, Florence était un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5 et se trouvait à 520 km de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Ses vents ont faibli de 215 à 175 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Bien que la tempête a perdu en intensité, les autorités américaines ont mis en garde la population contre les précipitations et crues catastrophiques que risque de causer Florence sur une vaste portion de la côte est du pays. La Caroline du Nord pourrait recevoir de 50 à 75 cm d'eau, et jusqu'à un mètre à certains endroits.

Par ailleurs, le volume des vents que le cyclone charrie s'est notamment agrandi, et ceux-ci devraient balayer une plus vaste superficie terrestre que prévu initialement.

L'état d'urgence dans cinq États

Plusieurs États, en plus de la capitale fédérale, Washington, ont déclaré l'état d'urgence depuis lundi, soit les deux Carolines, la Virginie, le Maryland et la Georgie.

Le président Donald Trump a également donné le feu vert à l’aide aux sinistrés dans les Carolines et en Virginie, ce qui permettra de financer les secours et la reconstruction.