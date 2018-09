« C’est un moment important », se réjouit Urs Thomas. Selon lui, les autorités locales travaillent depuis des années dans le but d’offrir le service de téléphonie.

« Nous avons fait du lobbying, envoyé des lettres, et rien ne se passait, dit-il. Il y avait des rumeurs disant que nous n’aurions pas de réseau cellulaire avant 10 à 15 ans ».

« C’est peut-être en raison de la population de Port Clements, suggère-t-il. Nous sommes une petite municipalité d’environ 280 habitants. C’est probablement la principale raison. Ce n’est pas une bonne occasion d’affaires. »

Refusant d’abandonner, le conseil municipal a poursuivi ses démarches auprès de ministres et de Telus. Plus tôt cette semaine, Urs Thomas a finalement reçu une réponse positive. « C’est enfin 2018, et non 1900 », s'exclame-t-il.

D’après le maire, l’industrie forestière et le secteur touristique bénéficieront de l’accès au réseau cellulaire.

De plus, Urs Thomas soutient que le service rendra le village de Port Clements plus sécuritaire, vu le nombre important de tremblements de terre et d’alerte au tsunami dans la région ces dernières années.

« C’est devenu de plus en plus important pour nous d’être connectés avec nos voisins et avec le reste du monde », soutient-il.

Le maire assure que Port Clements et l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique continueront de se battre pour les communautés rurales qui n’ont toujours pas de réseau cellulaire.