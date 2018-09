Selon des chiffres fournis par la Ville, depuis 10 ans, l'aréna a entraîné des dépenses de plus d'un million de dollars et n'a rapporté que 300 000 $. Le déficit s'établit donc à plus de 700 000 $.

Coût de l'utilisation de l'aréna de Cap-Chat Photo : Radio-Canada

De plus, il en coûterait 2,3 millions $ pour le remettre aux normes. La glace du Centre Claude-Jourdain n'a été utilisée en moyenne que 25 minutes par jour en 2017-2018, précise la mairesse Marie Gratton.

Plusieurs des 2600 résidents de Cap-Chat ont été entendus à la consultation publique. Photo : Radio-Canada

Je vais avoir 65 ans, et je veux jouer au hockey encore longtemps. Donc si on m’enlève ce qu’il y a d’intéressant dans la région, je ne sais pas ce qu’il reste à faire dans ce coin-là. Un participant à la consultation

Souvent, on entend dire que, si on n’a pas d’aréna, on n’aura pas de petite famille à Cap-Chat. Si la petite famille se pointe ici et qu’elle veut s’inscrire au hockey mineur, il n’y en a pas. Si elle veut s’inscrire au patinage artistique, il n’y en a pas non plus. Que l’aréna soit maintenu en vie, c’est une chose. Mais si je ne peux pas offrir les “services aréna” à l’intérieur, ben on va trouver le moyen d’offrir autre chose , affirme Marie Gratton.

La mairesse de Cap-Chat, Marie Gratton Photo : Radio-Canada

Lors de la première partie de la consultation mercredi après-midi, plusieurs citoyens, dont des étudiants de l'école Escabelle, ont dit souhaiter que l'aréna soit converti en centre multisport et culturel.

Les installations en Haute-Gaspésie sont absentes ou déficientes. Nous croyons donc que cet espace pourrait satisfaire le plus grand nombre s’il était multidisciplinaire et s’il était utilisable 12 mois par année. Un porte-parole des étudiants

Des étudiants de l'école Escabelle proposent que différentes activités y soient présentées, comme de la gymnastique par exemple. Photo : Radio-Canada

Forte de cette consultation, la Ville entend maintenant proposer différents scénarios aux citoyens.

L'aréna le plus proche se trouve à une quinzaine de kilomètres, dans la municipalité voisine de Sainte-Anne-des-Monts.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay