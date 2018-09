Un habitant de Winnipeg sur trois pense que la réduction de la criminalité est l’enjeu le plus important pour les électeurs de la capitale manitobaine.



Ainsi le nombre de Winnipégois pour lesquels le crime est le principal enjeu électoral est égal au nombre d’habitants pour lesquels l’infrastructure municipale est l’enjeu le plus important.

Méthodologie

Probe Research a effectué le sondage auprès d’un échantillon présélectionné de 600 adultes de Winnipeg, entre le 27 et le 31 août 2018. L’échantillon a été sélectionné en fonction de la répartition des tranches d’âge et du genre. La marge d’erreur est de plus ou moins 4 %.