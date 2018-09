« Il y a plein d’articles qui figurent dans les statuts de groupes plus importants qui n’existaient pas, en fait, dans nos statuts », explique le directeur de la FFS. En plus de l’ordre du jour régulier de l'assemblée générale, les participants reverront donc certains points des statuts de la fédération.

La notion de conflit d’intérêts sera notamment à l’étude, ainsi que la définition du statut de membre. « Jusque-là on n’avait pas vraiment de processus d’adhésion défini à la fédération des organismes », précise Éric Lefol. Il explique que le conseil d’administration va proposer une adhésion à vie, pour une somme encore à déterminer.

En révisant le statut de membre de la FFS, M. Lefol dit s’attendre à une période de transition qui verra une baisse momentanée du nombre d’adhérents. « C’est un peu une étape obligée quand on adopte ce type de procédure », explique-t-il.

Le groupe se penchera aussi sur les dispositions à prendre quant aux biens de la fédération en cas de dissolution. Il étudiera également une nouvelle définition plus simple du quorum, qui détermine le nombre et la qualité des personnes présentes pour permettre à l’assemblée générale d’avoir lieu.