Un texte de Philippe Leblanc, envoyé spécial en Caroline du Nord

Les rues de Wilmington sont presque désertes. La plupart des commerces sont placardés. Les pompes à essence sont presque toutes recouvertes de ruban.

Au milieu d’une rue résidentielle, un commerce détonne. Pas de panneaux de bois devant les fenêtres. On y voit des gens entrer et sortir. Le bar de quartier Rusty Nail est le rendez-vous des citoyens qui veulent prendre un dernier verre avant l’arrivée de l’ouragan Florence, qui devrait dévaster la région.

« On est une grande famille. On connaît personnellement nos clients, lance la propriétaire, Sandy Williams, en versant une bière. On partage les dernières nouvelles, on jase de nos préparatifs. »

Sandy Williams, propriétaire du bar Rusty Nail, en Caroline du Nord Photo : Radio-Canada/Maxime Beauchemin

Les fêtes préouragan, ce qu’on appelle les « Hurricane Party » ici, sont une tradition à Wilmington, communauté habituée aux ouragans.

Sur la terrasse, Will Caldwell et ses amis discutent des emplettes. Ils offrent de s’entraider. Ils partagent leurs anecdotes des ouragans passés. Ils se font un point d’honneur de souligner que seuls les résidents participent à cette tradition. Les touristes sont tous partis.

« J’ai même organisé des fêtes préouragan chez moi par le passé, dit-il. Il faut bien s’amuser. »

Will Caldwell, un résident de Wilmington, en Caroline du Nord Photo : Radio-Canada/Maxime Beauchemin

Les succès de Van Halen et Bon Jovi se succèdent dans les haut-parleurs, des choix musicaux des clients. Personne ne semble rester très longtemps. Il y a trop à faire pour être prêt à l’arrivée de l’ouragan Florence qu’on surnomme le monstre.

« Je ne devrais même pas être ici, affirme Sandy Williams en riant. Ma maison est loin d’être prête à résister aux vents et aux précipitations. »

Le Rusty Nail, plus vieux commerce à Wilmington, ouvert peu de temps après le passage de l’ouragan Hazel dans les années 50, ferme ses portes pour quelques jours.

« Épargne-nous, Florence », peut-on lire sur une affiche à la sortie du bar. La fête est maintenant terminée. L’inquiétude ronge les résidents.