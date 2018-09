« La décision [d’appliquer la taxe ou non] devrait être prise localement », croit le maire de Oak Bay, Nils Jensen. « Les autorités locales connaissent les circonstances qui leur sont propres. »

Une résolution à ce sujet a été adoptée presque à l’unanimité mercredi à Whistler par les délégués de l’UBCM.

La ministre James se dit à l’écoute, mais soutient que la taxe sur la spéculation annoncée dans le dernier budget provincial est nécessaire. « Il y a une crise du logement en Colombie-Britannique, explique-t-elle. Nous devons faire face à cette crise, c’est ce que souhaite la population. »

Selon elle, des sondages démontrent que 80 % des Britanno-Colombiens sont en accord avec la mesure proposée par le gouvernement.

Le maire de Coquitlam, Richard Stewart, qui vient d’annoncer sa candidature pour un nouveau mandat, croit que Victoria devrait s’entendre avec les municipalités de la province à ce sujet.

« Il faut que ces décisions soient prises avec la contribution et les opinions des municipalités, dit-il. Nous sommes des partenaires dans le système de logement. Ça ne va pas très bien maintenant et ce n’est pas seulement la province ou seulement les municipalités qui vont trouver des solutions. On va trouver des solutions si on travaille ensemble. »

La taxe sur la spéculation, qui touche les propriétaires ne payant pas d'impôts sur le revenu en Colombie-Britannique, a été contestée dans plusieurs communautés depuis son annonce en février. Certaines municipalités craignent les impacts potentiels de cette mesure pour ceux qui possèdent des résidences saisonnières.

En raison des inquiétudes exprimées, le gouvernement a annoncé plus tôt cette année que la taxe ne serait pas applicable aux propriétés des îles du Golfe, de Parksville, de Qualicum Beach et d’une partie de la vallée du Fraser.