Il y a deux méthodes : ceux qui s'y prennent des jours à l'avance et qui, graduellement, ingurgitent la matière. Et ceux qui, comme moi, attendent la veille de l'examen et adoptent une approche, appelons-la « boulimique », consistant à tout gober d'un seul coup.

La préparation à un débat, c'est un peu la même chose. Il y a ceux qui se préparent depuis des semaines, et ceux qui mettent les bouchées doubles à quelques heures du débat.

À la différence que, si vous échouez à votre examen, il y a juste votre professeur et vos parents qui seront au courant et qui vous feront de gros yeux. Il y a beaucoup plus de monde qui suit le débat des chefs dans une campagne électorale.

On regarde un débat un peu comme on regarde une course de formule 1. Personne n’ose le dire, mais nombreux sont ceux qui regardent pour voir s’il n’y aura pas un accident.

Parce qu'on trouve ça spectaculaire. Dans un débat, quand il y en a un qui trébuche, c'est spectaculaire.

Heureusement pour les chefs, comme en F1, ça n’arrive pas souvent. Alors, jeudi soir, avec toute cette pression sur leurs épaules, les chefs mettaient la touche finale à leur préparation.

On espère que Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault, Manon Massé et... Patrice Roy, l’animateur du débat, auront fait de beaux rêves, cette nuit.