Les espaces voulaient permettre aux Calgariens et aux visiteurs de fumer leur cannabis dans des endroits publics, une fois la légalisation à la mi-octobre, puisque selon ses règlements, la métropole en interdit la consommation en public ou dans les hôtels.

Les condos et les immeubles d'appartements peuvent aussi choisir d'interdire ou non la consommation.

« Il y avait une variété de préoccupations, comme la nuisance publique [et] la conduite avec facultés affaiblies », a déclaré Matt Zabloski, responsable du projet de légalisation du cannabis de la Ville, lors d'une conférence de presse mercredi.

Des séances d'engagement du public ont été organisées pour les Calgariens entre le 27 août et le 7 septembre, afin qu’ils donnent leur opinion sur ces quatre espaces, tous situés dans le quartier9. Plus de 1800 personnes y ont participé.

Des quatre lieux, deux devaient être situés dans le quartier Inglewood, un autre, dans Bridgeland, et le dernier, dans Ogden. Les espaces verts avaient été sélectionnés en fonction d’une série de critères, dont la distance avec les écoles et des lieux fréquentés par les enfants.

Le premier site serait situé sur la 11e avenue sud-est, entre la 11e et la 12 rue. Le deuxième site serait situé au coin de la 93 avenue et de la 22e rue sud-est. Le troisième se trouverait dans le Parc Murdoch, la rue 7A nord-est. Le dernier emplacement est un espace vert au coin de Glenmore Trail et Ogden Road. Photo : Radio-Canada