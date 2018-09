Un texte d'Émilie Dubreuil

Deuxième d’une série de textes sur les coulisses de la tournée des chefs des principaux partis.

Bien que nous nous connaissions à peine, Manon Massé m’a étreinte chaleureusement quand elle m’a vue arriver au petit déjeuner dans la salle à manger de l’hôtel de Sherbrooke où son équipe et elle ont passé la nuit.

- Émilie! Bienvenue parmi nous!

Je lui demande comment elle va.

- Ça va très bien, mis à part un p’tit rhume que nous avons tous attrapé sur l’autobus. Dans l’équipe, on partage tout!

Elle le dit en riant.

Un p’tit rhume? Pas besoin d’être expert en épidémiologie pour comprendre comment quelques virus ont pu avoir accès à la garde rapprochée de la co-porte-parole de Québec solidaire, désignée par les délégués du parti comme candidate au poste de première ministre.

Manon Massé est une chaleureuse. Une « toucheuse », aurait dit ma grand-mère, sans que cela n’ait rien de déplacé. Non contente de serrer des mains, elle fait la bise, prend les gens par les épaules, donne l’accolade, caresse des cheveux.

Nous sommes donc en campagne dans la campagne. Les paysages qui défilent par la fenêtre de l’autobus sont verdoyants et le blé ondoie dans la lumière dorée de cette fin d’été. L’équipe s’active. Elle prépare sa journée, loin du bitume montréalais que le parti a l’habitude de fouler.

Car l’objectif est clair, le but avoué : Québec solidaire veut envoyer le message qu’il est d’ici, aussi, avec les gens d’ici, et qu'il n'est pas seulement le parti de la classe moyenne un peu bohème qui habite Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont ou encore Sainte-Marie-Saint-Jacques.

Mais dans ces contrées verdoyantes, il n’y a pas beaucoup de journalistes et, en plus, l’autobus que QS a nolisé pour les médias est vide, ce qui turlupine la garde rapprochée de Manon Massé.

L’équipe soulève la question à de nombreuses reprises : y aura-t-il des journalistes à Saint-Georges-de-Windsor?

Le responsable des communications de l’autobus orange, Renaud St-Pierre Poirier, règle la question, pragmatique.

- S’il n’y a pas de journalistes au point de presse, on fera comme s’il y en avait!

Manon ajoute d’une voix profonde et calme :

- On n’est pas des « pissous ». C’est un risque qu’on prend de ne pas être couvert, mais c’est un choix qu’on a fait de venir sur le terrain rencontrer les gens. On assume complètement.

Une blonde discrète autant que bienveillante

L'autobus de Québec solidaire, faisant un arrêt à la « halte de l’horizon » à Saint-Georges-de-Windsor. Photo : Radio-Canada/Michel Picard

Un premier arrêt un peu loufoque.

La candidate du coin, Colombe Landry, tient absolument à ce que l’autobus orange s’arrête devant une vache spectaculaire construite avec d’immenses pierres des champs. La sculpture sert de belvédère aux gens du coin. On l’appelle d’ailleurs « la halte de l’horizon ».

Ici, Colombe et Manon prennent quelques photos qu’on mettra sur les réseaux sociaux.

Prochain arrêt : le petit marché public de Saint-Georges-de-Windsor, dans la circonscription de Richmond, où Québec solidaire, selon les dernières projections, emporterait un peu moins de 10 % du vote. Loin derrière la CAQ et les libéraux.

Renaud Poirier St-Pierre ne cache pas sa joie, ni sa surprise, quand il aperçoit les gens par la fenêtre du bus.

- Il y a du monde!

En effet, quelques dizaines de personnes attendent l’autobus orange et le discours sur la politique agricole de QS.

Manon Massé s’attache les cheveux avec une pince et regarde sa blonde.

- C’tu correct?

Je lui demande :

- Vous vous attachez systématiquement les cheveux maintenant, Manon?

- Oui, parce que sinon j’ai toujours les cheveux dans les yeux et je suis obligée de les enlever...

Elle mime un petit geste très féminin pour enlever des mèches imaginaires et me fait un clin d’oeil.

- Il faut que je fasse une fille de moi!

Elle rit et descend du bus.

- Salut, tout le monde!

Derrière moi dans l’autobus, Ghislaine regarde par la fenêtre Manon, qui salue, serre des mains, donne l’accolade, embrasse et écoute.

Elle déclare tendrement :

- Tu vois, c’est ben elle, ça ! Elle aime le monde, elle est là pour eux.

Ghyslaine est émue. Discrètement.

Ghislaine, c’est la blonde de Manon Massé, une présence un peu maternelle dans cet autobus transportant une équipe très jeune. Une bienveillance tout en discrétion, car la conjointe de Manon Massé, depuis maintenant 4 ans, ne veut pas être prise en photo ni filmée. Elle tient aussi à ce que son nom de famille ne soit pas divulgué.

Pour des raisons professionnelles, elle ne veut pas être associée à un parti politique, mais disons que si l’adjectif « solidaire » sied à quelqu’un, c’est bien à cette femme de 58 ans qui a consacré sa carrière à aider des gens qui n’ont pas gagné, disons, à la loterie de l’existence.

Depuis quelques jours, Ghislaine fait du télétravail dans l’autobus.

- C’est important pour un candidat de se sentir appuyé par son conjoint ou sa conjointe. N’importe quel candidat de n’importe quel parti. Si tu « embarques » pas, ç’a un impact sur le couple, parce que tu ne peux pas deviner ce que ça implique si tu ne le vis pas de l’intérieur.

Sereine et souriante, elle ajoute :

- Il faut que tu sois capable d’accepter les changements d’horaire inattendus, que ton conjoint soit hyper sollicité et aimé. Il ne faut pas que tu sois possessif et [il faut] que tu acceptes la mission qu’il ou elle s’est donnée, parce que ta bulle, comme couple, n’existe plus. Partout, au restaurant ou en camping, les gens l’abordent, lui parlent et faut que tu sois bien avec ça. C’est un apprentissage.

L’échéance du débat approche à grands pas. Est-elle nerveuse pour sa blonde?

- Non. Je suis là pour la rassurer. Si moi je stresse, ça ne donne rien… Non?

Récolter les fruits du printemps étudiant de 2012

Manon Massé et la candidate de Richmond, Colombe Landry, discutent avec une électrice. Photo : Radio-Canada/Michel Picard

Alors que Manon et la candidate locale discutent des maux de l’agriculture industrielle avec de jeunes agriculteurs, partisans de QS, au marché public de Saint-Georges, Renaud Poirier St-Pierre et Jérémie Bédard-Wien s'entretiennent des derniers sondages à côté de l’autobus.

Responsable des communications de l’autobus de tournée, Renaud Poirier St-Pierre est arrivé à Québec solidaire en même temps que Gabriel Nadeau-Dubois. C’est un vieux compagnon de lutte de « GND », son bras droit pendant le printemps érable, notamment comme attaché de presse de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE).

Jérémie Bédard-Wien, scribe moderne, puisqu’il rédige les discours des deux co-porte-parole, est lui aussi une recrue de cette période où les carrés rouges et l’engagement politique des jeunes ont soulevé les rues et marqué l’histoire récente du Québec.

2012 leur a donné le goût de changer le monde – et le Québec en particulier – et de continuer à carburer à l’adrénaline puissante que procure la politique.

- On est à quelques points du PQ, là!

Renaud a un large sourire. Il désigne l’autre autobus. Celui des médias, qui est… vide.

- Je te parie que si on rejoint le PQ d’ici quelques jours, cet autobus-là va être rempli.

Jérémie évoque les circonscriptions qu’il juge prenables. Leur objectif est ambitieux.

« On vise 63 députés, dit même Renaud, un peu narquois. Cette élection-ci pose un jalon pour le parti. On joue gros et on va voir si on récolte les fruits des efforts faits par QS depuis sa fondation. »

Il est vrai que, par rapport aux précédentes campagnes électorales, la campagne actuelle de QS fait plus « professionnel ».

« On a les moyens », déclare Renaud.

Et il n’y a pas que ces deux autobus qui donnent cette impression d’avoir fait les choses en grand à Québec solidaire. La présence des agents de la Sûreté du Québec (SQ) confère à la tournée un aspect officiel.

- On y va, les boys?

Manon Massé fait signe aux agents de la SQ, dont la présence, dans ce village paisible, offre un drôle de contraste.

Manon Massé veut se rendre à pied à la fromagerie locale pour y déguster du « p'tit lait » avec un chip au vinaigre, et ses boys sont particulièrement attentifs aux besoins de cette candidate qui marche difficilement, à l’aide d’une canne, sur un fémur fêlé.

« Tu sais que je viens du village d’à côté? me demande-t-elle. Le « p'tit lait » de la fromagerie de Saint-Georges, c’est vraiment un beau souvenir d’enfance. »

À la fromagerie, Manon Massé peine à avancer. On veut lui parler, lui toucher, l’embrasser. Encore. On lui souhaite bonne chance pour le débat et pour les élections.

- C’est pas de la chance dont on a besoin, c’est des votes, viarge!

« Viarge » est le juron privilégié de la co-porte-parole de QS.

- Allez, les boys. On y va!

Manon Massé dans son autobus de campagne Photo : Radio-Canada/Michel Picard

De retour dans le bus, Renaud Poirier St-Pierre mange le fromage en grains encore tiède qu’il a déposé sur sa frite-sauce. Une fois n’est pas coutume, puisque Québec solidaire fait des lunchs santé pour toute l’équipe. Végé-pâté, tofu fermenté : même les boys de la SQ mangent à la façon solidaire.

En route, maintenant, vers une ferme bio d’Inverness. On a modifié un peu l’agenda, car à l’origine les autobus devaient se rendre au Festival de Saint-Tite. Mais le festival a décidé que, de tous les aspirants chefs, seul Philippe Couillard, en tant que premier ministre, y serait bienvenu.

Alors, on roule, et pendant ce temps, on digère. Un tweet de Caroline Saint-Hilaire dénonçant le fait que Manon Massé ne se soit pas levée durant une minute d’hommage à Lise Payette ne passe d’ailleurs pas. La co-parole est très calme, mais veut qu’on règle la situation. Elle appelle personnellement la nouvelle joueuse de la joute à TVA.

« Elle est très en colère », me dit Renaud.

Mais c’est parfaitement imperceptible. Manon Massé me paraît, à moi, fort calme.

« Elle ne s’énerve jamais, explique Renaud, mais crois-moi, là, elle n’est pas de bonne humeur. Avec sa jambe, elle a de la difficulté à se lever et elle n’a pas vu que tout le monde s’était mis debout, parce qu’elle avait les yeux fermés. Franchement! »

À la fin de cette journée de campagne à la campagne, Renaud Poirier St-Pierre quittera l’autobus pour retourner à Montréal, préparer la co-porte-parole pour les débats télévisés des chefs.

« Les gens veulent du changement, et ça, c’est vraiment un changement de voir une Manon Massé dans un débat des chefs », dit-il.

Je lui demande s’il est nerveux.

- Oui, je suis nerveux, mais je suis comme ça. Et en même temps non, je ne suis pas si nerveux. Quand on a négocié avec les ministres libéraux pendant la grève étudiante en 2012 et que tout le monde était dans la rue, ça, c’était vraiment stressant. Quand on a vécu ça dans la vie, on relativise.

Renaud Poirier St-Pierre pense d’ailleurs déjà à l’après-campagne. S’il espère que la récolte se révélera abondante, il craint l’hiver postélectoral.

« Les gens qui sont attirés par les campagnes, les bénévoles et tout ça ne sont pas nécessairement attirés par les congrès politiques. Il faut que les sympathisants restent après la campagne », dit-il, comme s’il croisait les doigts.

Après la visite de la ferme bio, Manon Massé doit monter à bord de la voiture des agents de la SQ qui la ramèneront à Montréal. L’autobus, lui, prendra le chemin de Lévy, où ce sera le tour de Gabriel Nadeau-Dubois d’en prendre la charge.

Avant de partir, elle embrasse ses hôtes avec chaleur. Elle salue son équipe et me donne une accolade chaleureuse avant de regarder les agents.

- Allez, les boys. On y va!

Notre journaliste a lancé l’invitation aux quatre principaux partis politiques. Trois d’entre eux ont accepté de nous laisser entrer dans les coulisses de leur campagne. Le Parti libéral a refusé.