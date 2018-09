Le candidat libéral Gilles Lepage sollicite un nouveau mandat. En 2014, il avait récolté 58 % des voix.

Toutefois, M. Lepage a maintenant un bilan à défendre. S’il soutient être extrêmement fier de son premier mandat, le ministre sortant a essuyé des critiques concernant l’hôpital de Saint-Quentin dans les derniers mois.

Les gens blâment le gouvernement pour certaines décisions purement administratives qui sont gérées par la régie de la santé , lance-t-il, à sa défense.

D’ailleurs, en raison de sa taille, la circonscription connaît une grande disparité d'enjeux.

Les messages sont différents, les priorités sont différentes , lance le candidat libéral à propos des différences entre les régions de l’est et de l’ouest.

David Moreau, le candidat progressiste-conservateur recruté au dernier moment, espère reprendre le siège.

M. Moreau a été maire de Saint-Quentin au début des années 2000. Il critique vivement le gouvernement libéral sortant, qui, selon lui, avait oublié la région.