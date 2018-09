Les animateurs du Téléjournal, Geneviève Murchison et Samuel Rancourt, animeront pour l’occasion un segment en Facebook Live, qui permettra d’entendre les journalistes, animateurs, réalisateurs et chroniqueurs parler de leur travail et des projets en cours pour mieux servir leur public.

Visionnez ici le lancement de la programmation :

« L’idée de notre présence à la Maison des artistes, c’est vraiment d’aller à la rencontre des gens, parler avec eux et leur rappeler que ce sont leurs histoires, leurs réalités, leur communauté qui se retrouvent au cœur de notre actualité », affirme Geneviève Murchison.

Placée sous le thème Entre nous c’est ici au Manitoba!, la programmation 2018-2019 veut permettre aux Manitobains d’obtenir encore plus d’information en français à travers le web et les médias sociaux, tout en misant sur la continuité des équipes qui seront à la barre du Téléjournal et des émissions de radio, Le 6 à 9 et L'Actuel.

Les nouveautés

« L'équipe de Radio-Canada Manitoba se distingue de plusieurs façons. Elle est en proximité avec le public, elle est à l'écoute et raconte des histoires qui les touchent. C'est aussi une équipe qui innove dans les façons de présenter les formats », explique François Tremblay, premier directeur pour le Manitoba et la Saskatchewan et directeur de la Programmation générale Ouest.

Geneviève Murchison recevra ainsi certains des artisans qui viendront parler des sujets tels que :

la nouvelle application de Radio-Canada, qui vous permet d’accéder à plus de contenus de votre région sur vos téléphones portables et vos tablettes;

la chronique Tranches de vie d'Abdoulaye Cissoko qu’on pourra lire chaque mois;

la couverture de la scène culturelle et artistique manitobaine par la chroniqueuse passionnée des arts, Marie-Gabrielle Ménard;

la convivialité et la proximité avec la communauté qui sont au coeur du travail des animateurs de la radio;

la « cellule numérique », qui produit des contenus conçus pour les médias sociaux, pour rejoindre autrement un public différent;

le nouveau portail regroupant les recettes récoltées par Colombe Fortin, et son nouveau blogue;

le lancement du concours Aventure entre nous, qui offrira une chance de gagner une aventure avec une des têtes d'affiches d'ICI Manitoba.

« En plus d’offrir une couverture complète des élections municipales et scolaires qui auront lieu le 24 octobre, nous participerons à plusieurs événements spéciaux passionnants au cours de l’année », indique le premier chef des contenus de Radio-Canada Manitoba, Patrick Rey.

ICI Manitoba compte parmi ses partenaires le Festival du Voyageur, le Directorat de l’activité sportive du Manitoba, le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest, le Centre du Patrimoine, l’Accueil francophone, l’Union nationale métisse, le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, le théâtre Cercle Molière, le Centre culturel franco-manitobain, Cinémental, le Conseil jeunesse provincial, la Fédération des aînés franco-manitobains, l’Université de Saint-Boniface, et le festival Thin Air.