Le liberal Luc Fortin, le caquiste Bruno Vachon, le péquiste Guillaume Rousseau ainsi que les maires de Sherbrooke, Magog, Bromont et Farnham étaient présents pour prouver leur engagement. Seul Québec solidaire s'est dissocié du projet puisqu'il aurait préféré que le train soit électrique et que le projet soit 100 % public.

En pleine campagne électorale, le promoteur François Rebello a réitéré l'importance de son projet pour le développement économique de la région. Le projet évalué à 90 millions de dollars relierait Sherbrooke à Montréal en s'arrêtant, entre autres, à Magog, Bromont et Farnham.

Pour sa part, le candidat du Parti libéral du Québec et député sortant, Luc Fortin, a souligné la volonté de son parti à ce que le train transporte aussi des marchandises.