Selon ses responsables, cela fait également cinq ans que l'organisme éprouve des difficultés à collecter des dons alimentaires. Elle fait donc appel à l'aide du public.

Chaque semaine, l’organisme à but non lucratif approvisionne 27 000 personnes dans 13 emplacements et plus de 80 agences communautaires réparties à Vancouver, Burnaby, New Westminster ainsi que sur la rive nord.

L’année dernière, la banque alimentaire a constaté une diminution importante du nombre de dons.

Cynthia Kinsella, directrice du développement à la banque alimentaire du Grand Vancouver, pense à développer plus de partenariat avec des évènements sportifs et culturels afin de récolter plus de dons. Photo : Radio-Canada/Johann Nertomb

Nous avons dû ajouter 2,5 millions de dollars au budget alimentation de l’organisme afin de répondre au manque de denrées alimentaires. Cynthia Kinsella, directrice du développement à la banque alimentaire du Grand Vancouver.

D’après la directrice du développement de l’organisation, Cynthia Kinsella, le manque de denrées atteint un point critique cette année. L’augmentation de 22 % des inscrits ces derniers mois constitue aussi un facteur aggravant.

Selon elle, la vie chère à Vancouver est en cause. Les gens utilisent la majorité de leur salaire à payer leurs loyers et n’ont plus assez d'argent pour subvenir à leurs besoins.

La banque alimentaire du Grand Vancouver appelle la population à participer massivement à la collecte de denrées alimentaires du troisième Citywide Food Drive qui se tiendra le 15 septembre.

Des articles alimentaires sollicités :

Des boîtes de conserve de poulet ou dinde.

Des boîtes de ragoût.

Des haricots rouges, des haricots noirs, des pois chiches.

Du beurre de cacahuète naturel.

Du riz complet ou du riz blanc.

Des pâtes ou du couscous.

Des légumes, du poisson, des fruits en boîte en conserve.

Les dons en argent sont également acceptés.