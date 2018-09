Ni vision ni dessins portant sur les avantages de rouvrir l’intersection n’ont été communiqués par l’Hôtel de Ville, affirme l'ancienne urbaniste à la Ville de Winnipeg Michelle Richard.

Ainsi, indique-t-elle, les Winnipegois ont tiré leurs propres conclusions en amont du référendum sur cet enjeu qui se déroulera en octobre.

Les gens se tourneront inévitablement vers un point de vue qui prend en considération leurs préoccupations, et pour les Winnipegois cela veut dire des préoccupations au sujet de la circulation. Michelle Richard, ancienne urbaniste à la Ville de Winnipeg

L’enquête d’opinion publique de Probe Research commandée par CBC/Radio-Canada conclut que la principale raison qui motive l’opposition à la réouverture de l’intersection est la peur de bouchons de circulation.

Se tromper de cible

Pour Mme Richard, le déclin de l’appui pour cette mesure contredit le fort désir d’habiter dans des quartiers accueillants pour les piétons, et le type de lieu que l’on recherche en tant que touristes. Portage et Main pourrait jouer ce rôle-là, dit-elle.

« Cette focalisation sur l’ouverture d’une intersection n’atteint pas la bonne cible. L’important, c’est comment créer le cœur de Winnipeg à cet endroit », poursuit-elle. « La possibilité de marcher et la réouverture de l’intersection sont une partie d’une vision plus large qui aurait dû être articulée dans les quatre dernières années ».

La réouverture de Portage et Main était l’une des promesses clefs de la campagne électorale de 2014 de l’actuel maire de Winnipeg, Brian Bowman. Ce plan a été ralenti par les négociations avec les propriétaires des bâtiments de l’intersection, qui ont duré jusqu’en 2017.

Mme Richard se demande pourquoi la Ville n’a pas organisé de campagne de sensibilisation. « Peut-être qu’à l’avenir, c’est nécessaire. Je ne vois pas comment [ceux qui soutiennent la réouverture] pourraient remonter suffisamment leurs chiffres », ajoute-t-elle. L’enquête de Probe Research montre que 67 % des Winnipegois s’opposent à la réouverture de l’intersection.

Besoin d’un concept

Le chef du département d'urbanisme de l’Université de Winnipeg, Richard Milgrom, comprend l'opposition à la réouverture de l’intersection. Il faut que les électeurs puissent voter pour ou contre un concept, soutient-il.

« Les gens ignorent ce pour quoi ils votent », lance M. Milgrom.

Il indique que beaucoup n’ont probablement même pas pensé au fait que l’intersection aurait besoin d’être repensée. Le cas échéant, il y aurait sans doute des changements aux barrières, un terre-plein remodelé, et un effort concerté visant à rendre Portage et Main plus attirante, fait valoir le professeur.

Pour le moment, les gens désirent ce qu’ils connaissent bien : traverser Portage et Main en automobile, poursuit-il.

Winnipeg, havre de voitures

Le nombre de véhicules sur les routes de Winnipeg augmente au même rythme que la population. Le 1er septembre 2018, il y avait 1 382 279 voitures immatriculées par des particuliers à Winnipeg, selon la Société d'assurance publique du Manitoba, qui indique que ce chiffre a augmenté chaque année depuis dix ans.

Le professeur Milgrom affirme cependant que la culture automobile à Winnipeg n’est pas aussi profondément enracinée qu’on le pense. Beaucoup conduisent parce qu’ils n’ont pas d’autre choix, dit-il.

Il croit que la solution est d’augmenter le financement des transports publics, et de développement de meilleurs environnements piétonniers.

Avec des informations de Bartley Kives et de Marcy Makusa