L'édifice de 146,6 millions de dollars en construction depuis 2016 est le plus gros projet d'infrastructure jamais construit au territoire. Plus 1200 personnes y ont travaillé et le centre embauchera 250 employés desquels 140 sont déjà à l'emploi.

Grâce au personnel, les centaines de visiteurs ont pu voir l'intérieur de l'établissement en primeur lors de l'inauguration. Photo : Radio-Canada/Jackie McKay

Si le projet a fait l'objet de vives critiques au fil des ans pour sa conception et son emplacement, l'inauguration était attendue par le monde médical de façon à pallier la pénurie de lits de l'Hôpital général de Whitehorse, où jusqu'à 40 % des lits ont été occupés par des patients nécessitant des soins de longue durée l'an dernier.

La Régie des hôpitaux du Yukon affirme viser à l'avenir un taux d'occupation de moins de 10 % pour les patients dont les soins ne sont pas aigus.

Selon les autorités, le centre est aussi rendu nécessaire parce que la population âgée de plus de 65 ans a presque doublé au cours des 10 dernières années.

Début du graphique (passez à la fin) Inauguration du Centre de soins prolongés Whistle Bend: les residents attendus à la fin octobre #icicb #icign photos: @McKayJacqueline pic.twitter.com/Ihvw2ltPh0 — claudiane samson (@claudianesamson) 12 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

La sous-ministre adjointe à la Santé et aux Services sociaux, Karen Chan, affirme que le centre doit toujours pourvoir certains postes d'infirmières, mais elle ne croit pas que la totalité des lits sera occupée dès l'ouverture. Jusqu'ici, la moitié des employés ont été embauchés au territoire.

Nous allons prendre notre temps, de façon à pouvoir prendre le temps [d'intégrer] les individus et les familles. Nous n'allons pas ouvrir les portes et y installer tout le monde tout en même temps. Ce sera graduel. Karen Chan, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux

Dans un premier temps, les patients de l'hôpital y seront transférés, ainsi que ceux qui figurent sur la liste d'attente de patients provenant des collectivités. Mais la sous-ministre adjointe affirme que le ministère veut également miser sur les soins à domicile en plus des soins prolongés.