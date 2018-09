Un texte de Piel Côté

Sylvain Vachon a apporté des solutions à court terme et à long terme afin de contrer cette situation.

À court terme, Sylvain Vachon souhaite mettre en place un programme de bourses. L'objectif est de favoriser la mobilité des étudiants dans les régions du Québec.

M. Vachon croit aussi qu'on peut améliorer et bonifier le crédit d'impôt pour les jeunes qui effectuent un retour en région après leurs études.

À long terme, le candidat péquiste estime que l'on doit améliorer le sentiment d'appartenance et aimerait implanter un passeport culturel pour les élèves du secondaire.

Développer le sentiment d'appartenance en région par l'histoire locale et régionale. On sait d'où on vient, alors si on sait où on va, ça renforce un sentiment d'appartenance. De donner un passeport culturel à ces jeunes, ça leur permettrait de découvrir que la diversité culturelle est possible dans notre région , explique M. Vachon.

L'ancien agriculteur souhaite aussi favoriser les immigrants francophones, ou du moins, des gens dont la connaissance du français est suffisante afin de faciliter l'intégration et la rétention de ces immigrants.