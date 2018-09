Les débatteurs choisis par leur parti ont bien sûr défendu la vision de leur formation politique et de ce qui les distingue.

Ce qu’ils ont dit : Une des choses qui nous distingue, c’est notre proposition de transition économique vers une économie plus propre, une économie écologique. -Pierre Dostie, Québec solidaire On s’est engagés, notamment dans le domaine de la forêt, d’assurer une pérennité en accordant des contrats à plus long terme. On s’est engagés aussi à soutenir et à développer la deuxième transformation de l’aluminium. -Benoit Rochefort, Coalition avenir Québec Contrairement aux autres partis qui veulent diminuer l’État, qui veulent diminuer les taxes au détriment des services donnés à la population, bien, au Parti québécois, on croit à un État fort, au respect de l’appareil gouvernemental et des travailleurs. -Mireille Jean, Parti québécois Au gouvernement, on a fait de grandes choses. Bouger un bateau comme la santé, l’éducation, ce n’est pas facile et on l’a fait. On a eu le courage de faire les choses. -Marie-Josée Morency, Parti libéral du Québec

En matière de développement économique, le candidat de Québec solidaire s'est distingué par son rejet du projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel de Grande-Anse et par l'intention de son parti de nationaliser les installations hydroélectriques de Rio Tinto.

Des divergences sont aussi apparues au sujet de l'immigration comme moyen de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre en région.

Si on prend un immigrant, oui, il y en a qu’on peut attirer et amener sur le marché du travail. Par contre, on a des chômeurs qu’on peut utiliser, on a des gens qui sont plus près, notamment des jeunes, qui sont plus près du marché du travail, qu’on pourrait intéresser , a fait valoir Benoit Rochefort.

La candidate libérale a eu peu à défendre le bilan du gouvernement sortant. En fait, l'échange le plus virulent a eu lieu entre les candidats des deux partis souverainistes.

En 2022, si on est élu, on va déjà être indépendant Mme Jean. On va avoir convoqué une assemblée constituante , a soulevé Pierre Dostie.

De s’annoncer aujourd’hui comme étant le porte-étendard de la souveraineté lorsqu'il y avait un travail de regrouper des forces souverainistes au Québec. Québec solidaire a été le parti qui s’est retiré et qui n’a pas tenu sa parole , a rétorqué Mireille Jean.

Le prochain débat du Cercle de presse avec les candidats du Lac-Saint-Jean aura lieu le 26 septembre.

D’après le reportage de Denis Lapierre