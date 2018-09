Un texte de Piel Côté

La minière, qui souhaite exploiter le gisement Horne 5, a annoncé la nouvelle dans un communiqué mercredi.

Le taux d'intérêt est de 7 % et l'échéance du prêt est le 31 décembre 2018. Les intérêts s'appliqueront à partir de ce moment.

Les marchés sont très compétitifs, de façon générale. Les prêts bancaires peuvent être plus élevés, donc on considère que 7 % comme taux d'intérêt, sur du court terme, c'est bon pour nous , explique le président de Ressources Falco, Luc Lessard.

Cette somme de 10 millions de dollars permettra à Falco de compléter ses engagements financiers, comme ses programmes d'exploration ou les derniers paiements de l'école construite à Rouyn-Noranda.

C'est très avantageux pour nous et ça nous permet justement de libérer les fonds nécessaires pour nos autres dossiers en cours , ajoute M. Lessard.

Peu de liquidités

Outre ces 10 millions de dollars, Falco dispose actuellement de 5 millions de dollars en liquidité, ce qui lui permettra de remplir ses obligations des prochains mois.

On a déjà des termes et conditions qui sont envisageables pour les prochains mois, pour faire d'autres financements. On est en train de regarder avec des institutions que je ne peux pas nommer aujourd'hui, de façon à ce que l'on puisse obtenir, à court terme, un autre financement pour le projet Falco, fait savoir M. Lessard.

Falco veut dénoyer l'ancienne mine en 2019

Par ailleurs, l'entreprise au coeur de Rouyn-Noranda est actuellement en attente de ses autorisations environnementales pour amorcer la prochaine étape de ses opérations.

Falco souhaite démarrer le dénoyage de l'ancienne mine au courant de l'année 2019, mais il faudra aussi ficeler le financement.