Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Dans un communiqué, la Ville affirme que les informations personnelles de ses résidents n'ont pas été volées et que les services d'urgence de la municipalité n'ont jamais été compromis pendant la période durant laquelle la municipalité a été complètement paralysée. Elle explique que le réseau informatique qui gère les services des incendies ou des déchets est autonome et qu'il n'est pas rattaché au réseau général par mesure de précaution.

Pendant 48 heures, tous les ordinateurs de la Ville étaient inutilisables et les citoyens ne pouvaient faire que des paiements en argent comptant faute de terminaux de paiement fonctionnels. La situation est depuis revenue à la normale.

La Ville explique que son réseau informatique a été pris en otage lorsque des employés ont découvert qu'un virus avait contaminé l'ensemble des ordinateurs de la petite municipalité de 17 000 habitants. On ignore l'identité des auteurs de l'attaque, mais la Ville précise qu'ils lui ont offert de déverrouiller l'accès à son réseau grâce à un numéro crypté moyennant une rançon.

La compagnie d'assurance de Midland a payé une rançon pour obtenir le code pour déverrouiller le réseau informatique de la ville. Photo : iStock/scanrail

Elle parle d'une « attaque ciblée très sophistiquée » qui a été perpétrée avant l'aube le 1er septembre au début du long week-end. Elle ajoute que ses assureurs ont payé la facture, en vertu d'une police contre ce genre d'acte illégal. Le maire Gord McKay dit d'ailleurs que seule la compagnie d'assurance connaît le montant de la rançon qui a été exigée. Il refuse en outre d'identifier la compagnie en question.

Nous avons préféré la payer plutôt que de tenter de solutionner le problème durant des semaines au risque de perdre toutes nos données informatiques. Gord McKay, maire de Midland

M. McKay ne connaît pas par ailleurs la raison pour laquelle sa ville en particulier a fait l'objet d'une telle fraude. « Ces attaques deviennent de plus en plus fréquentes et certains fraudeurs en font même un fonds de commerce pour rançonner des usagers d'Internet, puisque presque toutes les transactions se font maintenant sur Internet, que ce soit pour payer vos impôts fonciers, vos contraventions ou votre abonnement à l'aréna municipal. »

La municipalité affirme qu'elle a ouvert une enquête et que la police provinciale et le Commissaire à la vie privée de l'Ontario ont été avertis. Le maire McKay ajoute que « les résidents peuvent être assurés que la Ville prend cet attaque très au sérieux et qu'elle travaille de près avec des experts en cybersécurité » pour comprendre ce qui s'est passé. Rien n'indique selon lui que les pirates ont eu accès à des informations personnelles des contribuables.

Ce sont les assureurs de la ville de Midland qui ont payé la rançon des fraudeurs Photo : iStock

Ironiquement, la Ville souligne qu'elle était en train de renforcer son système de sécurité à la lumière des changements rapides en matière de fraude informatique lorsque l'attaque est survenue au début du mois.

La municipalité voisine de Wasaga Beach a elle aussi été victime d'une attaque informatique le printemps dernier. Elle avait elle aussi négocié une rançon de 35 000 dollars, elle aussi payée en bitcoin.