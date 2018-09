Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

En regardant Jana Alemam s'échauffer, son corps souple comme un élastique, je suis bouche bée.

Elle est tellement flexible!

Jana Alemam dans son appartement à Regina Photo : soumise par Ghada Aboeldahab

Quand je lui demande si elle ressent de la douleur, un sourire contagieux illumine son visage. « Non, j'ai appris comment le faire » dit-elle. Jana dit qu'elle est parfois elle-même surprise par tout ce qu'elle est capable de faire.

Selon sa mère, le talent de gymnaste de sa fille était évident dès son tout jeune âge. En Égypte, les entraîneurs ont tout de suite remarqué sa flexibilité, sa vitesse, mais surtout son charisme.

Jana Alemam, 5 ans, après une de ses premières compétitions Photo : Photo soumise par Ghada Aboeldahab

Jana a d’ailleurs une collection impressionnante de médailles. Tous les ans, elle a été championne nationale de son groupe d’âge en Égypte. Sa nouvelle entraîneuse à Regina , Anya Patlosova, a très hâte de voir ce que la souriante jeune fille pourra accomplir au Canada.

Au-delà des prouesses techniques, l’entraîneuse souligne que la personnalité des gymnastes est très importante dans ce sport, qui est à la fois un mélange de danse et de gymnastique. Les athlètes s’exécutent sur un fond de musique et doivent utiliser une série d'accessoires : cordes, ballons, cerceaux, rubans et même massues.

Ghada Aboeldahab, sa fille Jana Alemam et l’entraîneuse en chef du Club Wascana de gymnastique rythmique Photo : Radio-Canada/Nicole Lavergne-Smith

La fillette de 8 ans se prépare intensivement pour prendre part à diverses compétitions dans les mois à venir. Son entraîneuse espère qu’elle remportera, entre autres, une médaille au championnat de l’Ouest. Elle a également hâte de voir si elle deviendra membre de l’Équipe nationale. « Je suis très heureuse de l’avoir à Regina. Non seulement pour moi, mais pour les autres membres du club. Les plus jeunes la regardent et la voient comme un modèle. »

Omar, Alii, Ekramy, Jana et Ghada. La famille s'est installée à Regina au mois de mars. Photo : soumise par Ghada Aboeldahab

La jeune Jana s’entraîne 20 heures par semaine au club Wascana, en plus de fréquenter chaque jour sa classe de quatrième année à l’École Monseigneur de Laval.

En Égypte, elle a toujours été instruite en français. Sa mère, Ghada Aboeldahab, a toujours eu beaucoup d’admiration pour la langue et la culture francophone. « J’adore la langue française, j’adore la société », précise la mère. Ses parents ont décidé de s'installer au Canada en raison de la situation politique en Égypte. Sa mère, Ghada Aboeldahab, voulait un meilleur avenir pour ses trois enfants. Jana peut aisément parler trois langues : l’arabe, le français et l’anglais. Elle dit qu'elle s'amuse à mélanger les trois langues quand elle parle.

Jana Alemam dans son appartement à Regina Photo : soumise par Ghada Aboeldahab

Jana dit que ses camarades de classe sont eux aussi impressionnés par ses prouesses. Au point où ils veulent sans arrêt voir ses acrobaties. La jeune gymnaste est bien consciente que sa popularité risque de s'accroître.