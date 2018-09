Un texte de Jean-François Nadeau

La place éphémère Croque ton Quartier est située sur des terrains laissés vacants par le démantèlement d'une ligne d'Hydro-Québec.

De citoyens y ont installé des balançoires, un carré de sable avec un parcours moteur, des jeux pour les enfants, une boîte pour échanger des livres et un petit jardin communautaire.

La fréquentation de Croque ton quartier semble bonne, d'autant plus qu'il n'y a pas de parc à proximité. De jeunes familles et des enfants de garderies du secteur y viennent quotidiennement.

« Ça a été vraiment un grand succès pour la mobilisation et l'utilisation des terrains. Le taux de fréquentation était super chouette. Déjà, l'ambiance du quartier est complètement différente », observe une des initiatrices du projet, Marie-Claude Fontaine.

« Ça facilite vraiment les échanges humains. C'est ça que je trouve extraordinaire. Il y a comme une magie dans cet espace de terrain-là qui est vraiment unique », renchérit un autre membre du comité de citoyens Croque ton quartier, Dominique Fourcaudot.

Plaintes

Mais la place éphémère n'a pas que des alliés. Le 6 septembre, les citoyens qui étaient à l'origine du projet ont reçu un courriel de la Ville de Québec, les informant que le site allait être démantelé, à moins qu'ils recueillent l'appui de 8 citoyens du quartier d'ici 24 heures.

Une situation qui a ébranlé le comité, qui travaille depuis le début dans le but de créer un projet rassembleur pour le quartier.

Le comité est quand même inquiet de voir à quel point un beau projet comme ça, avec autant de succès, peut être aussi fragile en peu de temps. Marie-Claude Fontaine, instigatrice du projet

La Ville de Québec mentionne avoir reçu des plaintes concernant la place éphémère. Cependant, impossible pour les responsables du projet d'en connaître le nombre ou la nature.

« On n'a aucune idée, déplore Dominique Fourcaudot. On ne sait pas la nature, la quantité, la gravité des plaintes, si elles sont fondées ou pas. On comprend l'aspect confidentiel, mais sans savoir au moins ce qu'on nous reproche, c'est difficile d'apporter des correctifs. »

Sans vouloir entrer dans les détails, le conseiller municipal d'Équipe Labeaume, Jérémie Ernould, affirme que les plaintes étaient des plaintes de voisinages. Certaines concernaient la nuisance et d'autres le manque de civisme.

« Les places éphémères sont aménagées généralement dans des endroits plus animés de la ville, souligne Jérémie Ernould. Nous voulons nous assurer que les activités puissent se dérouler dans le respect, le civisme et la bonne cohabitation. »

Surveillance

La Ville a dépêché sur place des surveillants de parc durant la fin de semaine du Travail et la fin de semaine des 8 et 9 septembre pour évaluer la situation. Jérémie Ernould assure que la place va demeurer ouverte, mais pourrait déménager ailleurs à Beauport si les responsables le souhaitent.

L'annonce de la fermeture possible a provoqué une mobilisation de dizaines de citoyens sur les réseaux sociaux, qui dénonçaient la fermeture. Une quarantaine de personnes se sont présentées à la réunion du conseil d'arrondissement, le 11 septembre. Elles ont réclamé que l'on conserve la place éphémère.

« Il y a clairement eu un manque de communication majeur dans ce dossier-là, estime le président de l'arrondissement de Beauport, Stevens Melançon. On a mis un frein à la menace de fermeture. Nous voulons garder la place ouverte. Il y a des négociations en cours pour trouver une solution et conserver des relations harmonieuses dans le voisinage. »

Le comité de citoyens Croque ton quartier espère aussi en arriver à une solution qui va plaire au plus grand nombre.

« On a envie que ce soit rassembleur et de trouver des solutions avec les gens qui sont plus réticents, pour aller de l'avant, et que ce soit gagnant », conclut Marie-Claude Fontaine.