5300 objets y seront mis en valeur dans un espace deux fois plus grand qu’à l’ancien emplacement du musée dans le quartier Glenora, fermé depuis décembre 2015.

Ce ne sera pas une ouverture progressive : toutes les expositions seront accessibles dès l’ouverture, annonce le directeur du musée, Chris Robinson. Et pour l’occasion, l’entrée sera même gratuite.

Du 3 au 8 octobre, les visiteurs pourront venir explorer l’espace muséal sans frais. Le directeur a même promis des performances de danse et de musique pour souligner l’inauguration du nouveau bâtiment. Le public est invité à se procurer les billets gratuitement sur le site du musée pour garantir leur place.

Une semaine après l’ouverture, toutefois, un droit d’entrée s’appliquera. Il s’élève à une vingtaine de dollars pour les adultes. Des tarifs réduits seront offerts, entre autres, aux familles et aux membres des communautés autochtones.

Aucun retard selon le ministre

Au fil de la progression du projet, plusieurs dates approximatives avaient été évoquées pour l’ouverture du musée : 2015, 2017, puis début 2018. C’est la première fois aujourd’hui que les gestionnaires fixent une date à laquelle le public pourra entrer dans le bâtiment.



Selon le ministre Miranda, la construction de l'édifice s’est conclue à temps et à l’intérieur du budget prévu. Les délais successifs dans la date d’ouverture, explique-t-il, se justifient par la complexité de l’opération du déménagement des pièces exposées et les consultations auprès des peuples autochtones.



Le coût du nouveau musée est de 375,5 millions de dollars. La facture a été divisée entre les gouvernements provincial et fédéral qui ont payé respectivement 253 et 122,5 millions de dollars.