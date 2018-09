La Sûreté du Québec a été appelée peu après 13 h 30, pour une collision survenue à l’intersection de la route à Michel et du chemin Bellevue.

Selon les premières informations, deux véhicules sont entrés en collision. En fin d'après-midi, on craignait toujours pour la vie de deux personnes. Une troisième a subi des blessures mineures.

Y’avait déjà deux victimes qui étaient sorties [des] véhicules, et il y en avait une qui était encore incarcérée. On a travaillé tout de suite pour préparer les deux victimes à l’arrivée des ambulanciers. En même temps, on a travaillé avec la caserne 36 pour sortir la troisième victime , explique Michael Morin, directeur du service incendie de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Trois ambulances ont été dépêchées sur les lieux et se sont dirigées par la suite vers le Centre hospitalier régional du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup.

La Sûreté du Québec ne peut pas encore confirmer les circonstances de l'accident. Les policiers rappellent qu’il s’agit d’un secteur où le réseau cellulaire est faible, ce qui complique les communications.