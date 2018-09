La municipalité a reçu cette récompense pour la qualité de la présentation de son budget 2018. Elle a également reçu un prix de la GOFA pour son rapport financier annuel 2017.

Ce prix prestigieux qu’on a décerné à la Ville rend hommage au dur travail qu’a accompli le personnel , a déclaré Brian Bigger, maire du Grand Sudbury

Plus qu’une simple indication des coûts, notre budget est un document clé définissant les responsabilités et décrivant les projets de la Ville, le rendement et les résultats que nous produirons avec les ressources qui nous ont été confiées , affirme Ed Archer, le directeur général de la Ville du Grand Sudbury.