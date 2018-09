Un texte de Romain Schué, Jérôme Labbé et Julie Marceau

Pas de déclarations chocs, promet Couillard

Le chef du Parti libéral du Québec nous prévient : il ne prépare pas de déclarations chocs durant ce débat. « C’est une arme à double tranchant », reconnaît-il. Philippe Couillard jure qu’il compte prioritairement défendre son bilan, présenter ses engagements et « questionner » ses adversaires sur « leurs propositions », notamment concernant « la pénurie de main-d’œuvre et les enjeux économiques ».

L’immigration, avec la baisse du nombre de nouveaux arrivants proposée par François Legault, sera l’un des axes de bataille du chef libéral. Ce sujet devrait même être la « question de l'urne » de la campagne, avait-il déclaré lundi, avant de revoir sa position le lendemain.

Disant admirer les débats menés par Bill Clinton et Barack Obama aux États-Unis, Philippe Couillard reconnaît ressentir un peu de tension. « Quelqu’un qui vous dit qu’il n’a pas un élément de trac ou de stress vous raconterait des fadaises », confie-t-il.

Je vais être la cible universelle, étant le gouvernement sortant. Je prends ça très au sérieux, mais on n’est jamais préparé exactement comme ça va se passer en réalité. Philippe Couillard, chef du PLQ

Plusieurs plages horaires ont été dégagées dans l’emploi du temps de Philippe Couillard depuis le début de la campagne pour préparer cet événement. Mercredi après-midi, il était entouré du député sortant Jean-Marc Fournier, qui le conseille activement, et de sa garde rapprochée. Des simulations étaient à l’ordre du jour et une attention particulière a été menée pour veiller au langage non verbal du chef libéral.

Pour « se changer les idées », Philippe Couillard avait ensuite prévu de passer une soirée en tête-à-tête avec sa femme. L’occasion, également, de regarder un nouvel épisode de Westworld. Il avait confié, ces derniers jours, regarder la première saison de cette série futuriste américaine pour se détendre durant la campagne électorale.

Pour préparer le débat, Jean-François Lisée fait face à des collègues péquistes qui personnifient ses adversaires. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Lisée veut attirer la sympathie

Mon objectif, c’est de monter significativement la proportion des gens qui veulent prendre une bière, un verre de vin ou un café avec moi. Jean-François Lisée, chef du PQ

Le chef du Parti québécois se prépare à temps plein au Grand Débat depuis mercredi matin à la permanence du PQ, au centre-ville de Montréal.

Cette retraite sera partiellement interrompue par la présentation de son cadre financier, jeudi matin.

Pour arriver fin prêt, M. Lisée s’est entouré d’une dizaine de collaborateurs, dont quelques élus expérimentés, chargés de personnifier un chef adverse : Nicolas Marceau imite Philippe Couillard, Alain Therrien joue le rôle de François Legault et Agnès Maltais, qui ne se représente pas, personnifie Manon Massé.

En coulisses, on compte beaucoup sur le débat de jeudi pour faire remonter le PQ dans les sondages, où il croupit en troisième place depuis plusieurs mois. Le défi : faire en sorte qu'on attache l'étiquette « PQ » à certains engagements clés comme les lunchs dans les écoles ou la bonification du congé de paternité – des promesses qui fonctionnent très bien dans les groupes témoins, mais que les électeurs n’associent pas spontanément au Parti québécois. Pour le reste, ce sera l'heure de vérité pour François Legault, ajoute-t-on, précisant que M. Lisée devra le confronter sans toutefois tomber dans l’agressivité.

Le chef du PQ et sa garde rapprochée se sont pliés au jeu des caméras, mercredi matin (voir photo). Aucune question n’était permise, mais le chef péquiste a quand même profité de l’occasion pour évoquer ses débats préférés : celui à la présidence des États-Unis entre John F. Kennedy et Richard Nixon, en 1960; celui entre les sénateurs américains Dan Quayle et Lloyd Bentsen, en 1988; et celui à la mairie de Paris entre Bertrand Delanoë et Philippe Séguin, en 2001.

François Legault prépare le premier débat des chefs depuis plusieurs semaines, selon son entourage. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

Legault joue la carte de l’authenticité

Du côté du chef de la Coalition avenir Québec, pas de simulation avec des députés jouant le rôle de Philippe Couillard ou de Jean-François Lisée. Le travail se fait « petit à petit » depuis plusieurs semaines, indique-t-on. Malgré tout, François Legault ne cachait pas, mardi, être « un peu stressé » à l’idée d’être la principale cible des attaques, en raison de son avance dans les sondages.

Avec une équipe de proches conseillers, dont son chef de cabinet, Martin Koskinen, qu’il côtoie depuis 18 ans, François Legault a peaufiné au cours des derniers jours les formules clés qu’il livrera jeudi soir. Le thème du « besoin de changement » et des formules comme « en prendre moins, mais en prendre soin [sur l'immigration] », risquent de refaire surface.

Le parti fait aussi affaire avec un conseiller externe pour préparer le débat : Richard Nadeau, professeur en science politique à l’Université de Montréal. Il répertorie et filtre les recommandations de tout un chacun, depuis cet été.

Parmi les défis de François Legault, de l’aveu même de son chef de cabinet : contrôler son impulsivité, dans un format qui pourrait amener les chefs à hausser le ton et à se couper la parole. Si le chef de la CAQ est en colère, sa voix peut fluctuer, un élément à éviter cette fois-ci.

C’est quelqu’un de spontané, il va y avoir des flammèches, c’est certain. Martin Koskinen, chef de cabinet de François Legault

Certains au sein du parti croient que le chef doit être « au-dessus de la mêlée » et rester « insensible aux attaques »; d’autres souhaitent qu’il soit « très combatif ».

Le chef de cabinet mise pour sa part sur le « vrai » François Legault. Objectif : garder le ton « calme » des derniers jours, mais être ferme, explique Martin Koskinen. « Il faut que ce soit senti. Il ne faut pas que ça ait l’air de lignes apprises à la dernière minute. […] Que les gens aiment ou n’aiment pas [François Legault] il faut qu’il soit authentique », expose le stratège.

Le plus important : « être en forme », selon François Legault, qui passera ses heures « prédébat » dans sa maison d’Outremont. « [Je vais] essayer d’être calme, de pas trop regarder mes notes, de me détendre. Je suis content, je vais être à la maison. Essayer de récupérer un peu toutes les heures où j’aurais dû dormir dans les derniers jours, les dernières semaines… »

Manon Massé mise sur l'environnement

Du côté de Québec solidaire, on indique que la co-porte-parole du parti, Manon Massé, s’est isolée – comme le faisait Françoise David avant elle – dans un chalet à Saint-Cuthbert, au nord de Berthierville. Autour d’elle sont réunis une demi-douzaine de conseillers, dont le candidat de QS dans Nelligan, Simon Tremblay-Pepin, et l’attaché de presse Renaud Saint-Pierre. Accompagnée par sa conjointe, Ghislaine Goulet, Mme Massé reçoit aussi les conseils d’un coach de communication, « pour le verbal et le non-verbal », nous dit-on.

La petite équipe s'affaire à la préparation de Mme Massé depuis lundi. Seule exception : la députée sortante de Sainte-Marie–Saint-Jacques a participé à un débat dans sa circonscription, lundi soir.

« Le mot d’ordre, c’est de parler d’environnement », indique Stéphanie Guèvremont, responsable nationale des relations publiques de Québec solidaire. « La lutte aux changements climatiques, c’est une urgence et ça devrait être la priorité de tous les partis. Or, on peut voir dans cette campagne que Québec solidaire est le parti qui porte le plus cette préoccupation-là dans ses engagements », poursuit-elle, faisant référence aux promesses de sa formation sur la protection des aires marines et sur l’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures, par exemple.

Une chose est sûre, c’est que c’est la vraie Manon Massé que vous allez voir. Il n’y aura pas de chichi. Elle ne sera pas formatée comme un ordinateur : elle va être elle-même. Stéphanie Guèvremont, responsable nationale des relations publiques de Québec solidaire

Pendant ce temps, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, se trouve en Gaspésie. « Maintenant qu’on a réussi à faire intégrer à tout le monde l’idée qu’on a deux porte-parole, on va utiliser ce bénéfice-là à notre avantage! » lance Stéphanie Guèvremont. « Comme ça on n’a pas besoin d’arrêter la tournée, on peut continuer à profiter de chaque minute pour aller à la rencontre des gens. »