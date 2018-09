« Ma réaction, c’est que ce sont des comportements lamentables, et je confesse que je suis étonné quant à savoir pourquoi il n’y a pas eu d’enquête plus tôt, et pourquoi ce n’a pas été révélé plus tôt », lance M. Pallister

Le premier ministre a tenu à souligner que son gouvernement prend les moyens appropriés pour répondre à ces allégations. Le gouvernement progressiste conservateur a transmis les informations concernant les allégations à la Gendarmerie royale du Canada.

Ce sont les premiers commentaires émis par le premier ministre à la suite de la publication d’un rapport de la Commission de protection de l'environnement (CEC) contenant des allégations d’inconduite sexuelle contre des travailleurs d’Hydro Manitoba.

Des témoins interrogés pour ce rapport font état de viols où ils ne pouvaient pas intervenir et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) est blâmée pour ne pas avoir pris ces plaintes au sérieux. Les plaintes ont été formulées par des membres de la Première Nation Crie de Fox Lake.

Une question de calendrier

Le rapport complété en mai a été dévoilé au public en août.

Certains membres de la Première Nation de Fox Lake affirment qu’ils n’ont pas reçu d’avertissement de la part du gouvernement avant la publication du rapport. Ils ajoutent que la communauté a été traumatisée lorsque c’est sorti dans les médias.

Pour sa part, M. Pallister soutient ne pas avoir voulu retarder la publication du rapport. « Je pense que la publication du rapport était la bonne chose à faire. Beaucoup de cette information avait déjà été rendue publique dans les dernières semaines et les derniers mois. De ce point de vue, ce n’était pas du nouveau », ajoute-t-il.

Le premier ministre affirme cependant comprendre les critiques quant au moment choisi pour la publication. « Je préfère accepter ces critiques que d'entendre dire qu’on essayait de dissimuler des informations importantes », poursuit-il.

Pallister à Fox Lake?

Le chef de la Première Nation de Fox Lake, Walter Spence, dit s'attendre à ce que le premier ministre se rende dans la communauté, qui se trouve à 762 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

Or, M. Pallister affirme qu’il n’est pas convaincu de l’utilité d’un tel déplacement. « Je crois que la plupart des communautés préféreraient qu’il y ait création d’emplois dans leurs communautés, que l’eau y soit plus saine, des choses beaucoup plus tangibles que du symbolisme », dit-il.

« C’est ce qu’on me dit et j’ai été dans des douzaines de Premières Nations lors des deux dernières années », ajoute-t-il.

Avec des informations de Sean Kavanagh