Un texte de Jonathan Jobin

D'abord, Karlsson, pour Erik Karlsson. Le capitaine de la formation était présent, mais il a décidé de ne pas répondre aux questions des journalistes. Son dossier fait jaser dans l'entourage de l'équipe, un peu comme celui de Max Pacioretty il y a quelques jours à Montréal. Le Suédois entame la dernière année de son contrat et les discussions pour un échange le concernant ont été nombreuses cet été.

On espère qu'il sera avec nous , a dit l'attaquant Jean-Gabriel Pageau. C'est notre grand chum, c'est notre leader et c'est notre meilleur joueur. C'est certain qu'on veut qu'il soit avec nous. Il l'est aujourd'hui. On veut commencer l'année avec lui, mais on ne contrôle rien , a affirmé le numéro 44.

Plusieurs joueurs des Sénateurs au tournoi de golf de l'équipe Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Un autre attaquant qui entame sa dernière année de contrat est Matt Duchene, obtenu l'an dernier dans une transaction avec l'Avalanche. L'Ontarien soutient qu'il ne pense pas aux négociations à venir avec les Sénateurs qui sont « le dernier de ses soucis ».

Par contre, il affirme aussi suivre la situation de son capitaine. Je me concentre sur les joueurs qui sont dans le vestiaire. Karlsson est encore dans l'équipe et c'est notre capitaine. C'est un gros morceau de l'équipe et nous sommes heureux de l'avoir , a mentionné l'attaquant.

Erik Karlsson devrait parler aux médias jeudi, au premier jour du camp d'entraînement, à moins qu'une transaction ne survienne d'ici là.

Et la sortie de Melnyk ?

Les questions étaient aussi très nombreuses sur la récente sortie publique d'Eugene Melnyk. Le propriétaire a publié une lettre ouverte dans les journaux, mardi, en plus de publier une « entrevue » avec Mark Borowiecki sur les médias sociaux.

Le défenseur soutient qu'il a accepté d'y participer pour aider l'équipe. Je suis un membre de cette équipe et je vais tout faire pour l'aider. C'est pour cette raison que j'ai fait l'entrevue , a expliqué le joueur d'Ottawa.

Le défenseur des Sénateurs Mark Borowiecki Photo : Radio-Canada

Borowiecki, membre des Sénateurs depuis 2011, s'attendait aux réactions négatives sur le web. C'est cool en ce moment de rabaisser cette équipe! Je comprends, l'année a été très difficile pour tout le monde et le tout a été négatif pour l'organisation , a ajouté le défenseur, qui dit être capable de recevoir les critiques des amateurs de hockey.

Dans la vidéo publiée par les Sénateurs, Melnyk soutient qu'une reconstruction complète est entamée pour la formation et que jusqu'à 10 nouveaux joueurs pourraient faire partie de l'équipe cette saison.

L'attaquant des Sénateurs, Matt Duchene Photo : Radio-Canada

L'attaquant Matt Duchene n'a pas voulu parler de reconstruction, mais il met déjà en doute la parole de son propriétaire. Je ne sais pas s'il y aura 10 nouveaux visages dans le vestiaire. Je crois que nous avons plusieurs joueurs de l'an dernier et que notre équipe n'a pas trop changé , a soutenu celui qui avait quitté le Colorado justement pour éviter un processus de reconstruction.