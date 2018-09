Un texte de Piel Côté

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés pour répondre à l'appel d'une personne en crise.



Les agents ont érigé un périmètre de sécurité puisque l'individidu était possiblement armé.



Celui-ci a ensuite pris part à une négociation avec les policiers avant que des coups de feu ne soient entendus.

L'homme de 55 ans s'est finalement rendu aux policiers le lendemain matin, soit lundi en avant-midi, sans qu'il n'y ait de complications.



Les policiers ont toutefois découvert le corps d'un homme inanimé en entrant dans le chalet où l'individu s'était enfermé.



L'homme a été transporté à l'hôpital pour traiter des blessures graves et selon le porte-parole de la SQ, Jean-Raphaël Drolet, son corps portait des marques de violences.



L'enquête se poursuit par le Service des crimes contre la personne et l'identité judiciaire est aussi sur les lieux.



Plus d'informations à venir.