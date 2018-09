Depuis 20 ans, l'histoire de Quasimodo et d'Esmeralda est revenue dans l'imaginaire collectif et enivre les spectateurs à travers le monde. Sur les airs de Richard Cocciante et les paroles de Luc Plamondon, la comédie musicale Notre-Dame de Paris est accueillie en triomphe lors de sa première mondiale le 16 septembre 1998. Revivez la genèse de cette aventure.