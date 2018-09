On a des problèmes de coquerelles dans l’édifice et, comme on sert des repas, on ne peut pas être dans un édifice avec des bestioles , a expliqué la présidente du conseil d’administration de l'organisme, Louise Petitclerc.

Mme Petitclerc a donc décidé, mardi, de demander une inspection de la part du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec afin de faire déclarer l’immeuble insalubre.

Louise Petitclerc est présidente du conseil d'administration de la Soupière de l'amitié de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Les causes de l’infestation demeurent inconnues pour le moment. Nous, on ne fait que servir de la nourriture, on n’en garde pas sur les lieux et on n’en cuisine pas. La nourriture vient de la Soupe populaire de Hull , a-t-elle relaté.

Les coquerelles ne viennent pas seulement qu’avec la nourriture [...] À cause de la clientèle que l’on dessert, la présence de coquerelles n’est pas surprenante , a quant à lui indiqué Zerihun Demissie, qui dirige le conseil d’administration de l’église qui abrite les locaux de la Soupière.

Zerihun Demissie est président du conseil d'administration de l'église qui héberge la Soupière de l'amitié de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Nous sommes une église. Nous les gardons comme locataires parce qu’ils aident la communauté. S’ils partent demain matin, nous ne leur demanderons même pas de nous payer le dernier mois de loyer , a précisé M. Demissie, en indiquant qu'il attend la visite d'un exterminateur dans les prochains jours.

Déménagement difficile

Mme Petitclerc et son équipe sont activement à la recherche d’un nouvel espace où s’installer, mais leur quête pour un emplacement adapté à leurs besoins dans le secteur s’avère ardue.

On essaie de trouver un autre local. Ce n’est pas facile ici dans le coin. Avec 40-70 personnes à nourrir, ce n’est pas facile de trouver un local assez grand pour nous accommoder, même temporairement , a-t-elle souligné, en indiquant qu’elle espérait trouver la perle rare d’ici lundi.

En attendant de dénicher un nouvel emplacement pour reprendre ses opérations, le personnel de la Soupière va distribuer de la nourriture à partir du trottoir devant ses locaux infestés.

Avec les informations d'Audrey Roy