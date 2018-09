Mme Mongeon a dû être amputée des quatre membres après avoir été électrocutée alors qu'elle tentait de sortir de sa voiture qui venait de percuter un poteau d'Hydro-Québec, la veille de Noël.

Malgré le coma, malgré les longues journées intubées, malgré les heures passées sous le bistouri, la jeune femme aujourd'hui âgée de 19 ans a toujours envisagé un « après ».

Je crois honnêtement que le Bon Dieu donne une épreuve à quelqu’un parce qu’il peut le surmonter , dit-elle.

Même pendant l’accident, ce n’a jamais été une option de me laisser mourir, ça n’a jamais traversé mon esprit, j’étais en mode survie. Sabryna Mongeaon

Elle souhaite maintenant fonder une famille avec Jonathan, qu’elle a rencontré à l’Institut de réadaptation. Il était atteint d’une rare maladie auto-immune et il a perdu l’usage de ses jambes pendant six mois. Il est maintenant guéri et est retourné dans l’infanterie des Forces armées canadienne.

C’est sûr que j’ai hâte de fonder ma famille avec mon amoureux et j’ai aussi hâte d’avoir des enfants , laisse tomber Mme Mongeon.

Un retour aux études dans un avenir prochain

Elle compte retourner aux études dans un avenir rapproché pour apprendre le métier de naturopathe, puis trouver un emploi. Elle aimerait aussi devenir conférencière.

Mais avant de réaliser les défis qu’elle s'est fixés, Mme Mongeon doit maintenant tout réapprendre. Elle doit s'adapter à son nouveau corps et à ses membres artificiels.

Avec les journées chaudes que nous avons eues cet été, c’est plus difficile avec les prothèses, ce n’est pas toujours confortable. Ma jambe gauche fait mal, c’est une des raisons pourquoi ça me prend des béquilles pour marcher , expose-t-elle.

Un cadeau de Noël

Quelques jours après l’accident, la soeur de Sabryna Mongeon, Samantha, avait lancé une campagne de financement participatif qui a obtenu un vif succès.

Cette campagne a amassé près de 200 000 $, qui seront utilisés pour la construction d’une maison adaptée. Un terrain a été acheté à Laval, afin de rester près de l’institut de réadaptation.

Le gros projet qui s’en vient, on essaie de m’adapter une maison pour le temps des Fêtes. C’est un projet que nous avons mis en marche mon père, ma soeur et moi , raconte Mme Mongeon.

Elle et son entourage souhaitent maintenant de la collaboration de gens du milieu de la construction pour mener à terme le projet d’une maison adaptée à ses besoins avant le premier anniversaire de son accident.

Avec les informations de Florence Ngué-No