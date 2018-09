Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus pour voir ces papillons se poser en grappe sur les arbres dans l'endroit le plus méridional du Canada.

Selon Andrew Laforet, porte-parole du Parc national de la Pointe-Pelée, le début de l'automne est le moment idéal pour regarder les papillons monarques se regrouper dans le parc.

Andrew Laforet est un porte-parole pour le Parc national de la Pointe-Pelée. Photo : Radio-Canada/Chris Ensing

Selon lui, le meilleur moment pour apercevoir les papillons est tôt le matin ou lors du coucher du soleil. De plus, M. Laforet souligne que les insectes se regroupent plus souvent en grappe lors des jours venteux et pluvieux.

Des grappes de papillons monarques sur un arbre à la Pointe-Pelée. Photo : Radio-Canada/Chris Ensing

Situé sur les berges du lac Érié, le Parc national de la Pointe-Pelée est l’endroit idéal où peuvent se reposer les monarques avant d’effectuer la traversée de cette étendue d'eau d'une longueur de 40 kilomètres.

Au lieu de traverser le lac n’importe où, ils suivent la terre aussi longtemps qu’ils le peuvent et attendent les meilleures conditions avant de traverser. Andrew Laforet, porte-parole pour le Parc national de la Pointe-Pelée

M. Laforet souligne toutefois qu’il est difficile de prévoir quand les papillons vont traverser le lac, mais rappelle que les papillons décident souvent de faire le périple lors des journées chaudes et ensoleillées.

Plusieurs douzaines de visiteurs vont à la Pointe-Pelée en début d'automne afin de regarder les papillons monarques présents. Photo : Radio-Canada/Chris Ensing

Comment fait-on le décompte de milliers de papillons?

C’est un peu difficile , selon M. Laforet.

Le parc a toutefois recours à l’aide de Darlene Burgess, une experte des papillons qui vit dans la région, afin de faire le décompte.

Un gros plan sur un papillon monarque. Photo : Darlene Burgess

Selon M. Laforet, l’experte compte le nombre de papillons dans une certaine zone et se base sur l'espace que ces derniers occupent afin de faire une estimation.